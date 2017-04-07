В Запорожье хотят построить новый пляж вблизи дымящихся труб

В Заводском районе Запорожья хотят сделать пляж у берега Днепра за 7,5 млн грн на берегу Осокорового залива, с видом на террикон в балке Средней.

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-04-06-001895-b

Примерно вот здесь оно будет — https://www.google.com.ua/…/@47.9048178,35.14…/data=!3m1!1e3, между песчаным пляжиком и местом, где улица Шмидта «надламывается».

Об этом заявил глава антикоррупционной комиссии при ЗОГА Сергей Сидоров на своей страничке в ФБ.