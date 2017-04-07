Главу Запорожской области Брыля нардепы пытаются упечь за решетку на 12 лет

Сегодня, 7 апреля, в ходе заседания Верховной Рады Украины вице-спикером парламента Оксаной Сыроед был оглашен запрос к Директору Национального антикоррупционного бюро Артему Сытнику.

«О совершении председателем Запорожской областной государственной администрации Брылем К.И. и председателями районных государственных администраций уголовного преступления в рамках проведения операции «Урожай-2016″, направленного на противоправное завладение около 10000 гектарами пастбищ, сенокосов и других угодий, на территории Запорожской области, подлежащих распределению между собственниками земельных долей (паев)», — озвучила требование депутата вице-спикер ВРУ Оксана Сыроид.

В запросе Брыль обвиняется в создании преступной схемы по завладению землей в особо крупных размерах, в реализацию которой вовлечены главы практически всех районных администраций Запорожской области: в частности, речь идет о завладении тысячами гектар сельхозугодий частными структурами, оформленными на родственников личного советника Константина Брыля.

«На десятки лет частным лицам и субъектам хозяйственной деятельности были переданы практически все пастбища и сенокосы, расположенные вблизи сельских населенных пунктов Запорожской области, которые использовались для сенокошения и выпаса скота и относятся к землям коллективной собственности, подлежащих распределению между лицами, имеющими право на земельную долю (пай), но к сожалению, соответствующие процедуры не были начаты» — отмечается в запросе.

Авторы запроса настаивают на том, что действия Константина Брыля и его подчиненных могут попадать под признаки преступления, предусмотренным частью 5 ст.191 Уголовного кодекса Украины, за которое предусмотрено лишение свободы от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Отметим, что запорожские нардепы Сергей Соболев и Вадим Кривохатько неоднократно обвиняли Брыля в различных тяжких прегрешениях.