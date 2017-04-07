Житель Запорожья выгнал супругу из дома и пытался похитить ребенка

​​патрульные полиции получили сообщение о том, что в доме на ул. Чуйкова ЧП: горожанин, избив жену, выгнал ее из квартиры и не отдает ей 5-летнего ребенка.

Прибыв на место происшествия, инспекторы обнаружили женщину, которая стояла под дверью и, плача, жаловалась на боль в области затылка и спины. От помощи врачей она отказалась.

Запорожанка поведала, что она с мужем разводятся. В связи с этим у них возникла ссора, в ходе которой он избил ее и вытолкнул в подъезд. Документы и ребенка отдавать отказался. Мужчина выбросил вещи с балкона, а когда женщина собирала вещи, подозреваемый бросал в нее сверху пустые бутылки.

Все это время из помещения инспекторы слышали детский плач. Через 40 минут инспекторам удалось уговорить дебошира, чтобы он впустил в квартиру для разговора хотя бы свою жену. Наконец, он согласился.

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Но затем снова попытался распускать руки, пришлось надеть на него наручники. Пострадавшую с буйным мужчиной доставили в отделение полиции и передали дежурному. Ребенка на время пребывания в отделении полиции, женщина передала своей родственнице, сообщила пресс-служба патрульной полиции.