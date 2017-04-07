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О ракетах Tomahawk и полковнике Голубане — РОМАНОВИЧЕВ

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user444
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Главной новостью последней ночи, понятное дело, стали 50 ракет Tomahawk, пущенных с боевых кораблей ВМФ США по сирийской авиабазе Шайрат. По отзывам очевидцев, авиабаза прекратила свое существование.

Чтобы лучше понять о чем речь, краткие ТТД упомянутой крылатой ракеты: длина — 6,25 м, диаметр — примерно 0,5 м, дальность пуска — 1250-2500 км, точность (КВО) — от 80 до 5-10 метров, вес боеголовки — от 100 ло 450 кг. Т.е. и дальность, и КВО (круговое вероятное отклонение), и вес боевой части зависит от модификации изделия.

Были ли на аэродроме российские самолеты и персонал? Да, были, а вот сколько россиян погибло — неизвестно, говорят только о пяти сирийцах.

Сразу согласимся с Путиным, что это акт агрессии. Ведь если Ливию и Каддафи уничтожали исключительно с разрешения той же России и при молчании Китая в Совете Безопасности ООН, то в даном случае формально никто ничего не разрешал.

С другой стороны, никто не разрешал Путину отнимать  Крым, часть Донбасса и уже четвертый год убивать украинцев. Администрация Обамы при этом медленно готовила удавку для России и не форсировала событий. Трамп же поставлен Путиным в такие условия, что он уже не может обойтись лишь «глубокой озабоченностью».

Новый американский президент пришел к власти с помощью российских спецслужб. К тому же успев поругаться с прессой США. Та подобных вещей не прощает, и начала уже его  медленно убивать, круша президентское окружение. В результате любое промедление  в действиях делает Трампа в глазах американцев и вправду путинским агентом. Поэтому глава США решил ударить, воспользовавшись классической провокацией. Днем ранее некто (у президента Сирии Асада уже нет химического оружия) бросил на поселок Хан Шейхун в провинции Идлиб бомбу с зарином. Погибло до 70 человек, в том числе и дети.

Естественно, вся вина была возложена на авиацию Асада, и ответные меры Трампа последовали незамедлительно.

Почему мы так подробно описываем все эти вещи? Да потому, что американцы и особенно республиканские администрации США всегда прибегает к провокации, дабы драматизировать идею. Так было в Сараево в 1994 и 1995 годах, так было с башнями ВТЦ в Нью-Йорке, в результате чего у американского президента были развязаны руки. Типа — да вы людей убиваете? Получите!

И здесь хотелось бы обратить внимание читателя на важную деталь. Проблема Путина, Асада и Ко нынче не в том, чтобы всеми силами не спровоцировать США на типа ответный удар, а в том, чтобы не стать проблемой для Трампа… Ибо повод забросать тебя ракетами  Tomahawk найдут всегда.

При этом в ответ Путин сегодня может лишь выразить сожаление. Ведь его сирийские базы ближе к Средиземному морю и они вроде бы не пострадали. Но все понимают, что и на сирийских базах втихаря стояли российские войска. Вот это «втихаря» и система «ихтамнет» может стоить Путину головы.

Четвертый год агрессии в Украине последнему  удается (пользуясь благосклонностью своих киевских друзей) нести околесицу о «шахтерах и трактористах», о «военторге» и прочих бреднях. Запад, и в первую очередь Европу, такие бредни вполне устраивают. Типа за то, что мы тебе верим, ты расплатишься ПЕРЕД НАМИ (за счет Украины) по полной программе.

Но представим себе, что Путин где-то надоест Трампу. Т.е. последнего достанут обвинения, что он слишком с Путиным спелся. Какой у него может быть выход? Да простой! Сначала Трамп звонит Вовану днем и ласково спрашивает: так твоих войск на Донбассе нет? «Нет», — божится Вова. Потом звонок уже посреди ночи. Раз твоих войск там нет, то я принял решение  пошерстить донецких и луганских террористов, запустив по ним 50 ракет Tomahawk с акватории Средиземного моря. С КВО  — 5-10 метров… Ведь с терроризмом, Вова, нужно бороться!

Кстати, начались бессонные ночи и у киевских друзей Путина. Есть большие сомнения, что доставший также и Трампа Порошенко теперь дождется в Киеве для уговоров вице-президента Пенса. Он скорее дождется руководителя спецопераций ЦРУ! Который приедет с чрезвычайными полномочиями и готовым планом радикального решения местных проблем. Поможет ли в этом случае кому-то обновленный “Беркут”, министр Аваков и сам полковник Голубан, очень большой вопрос.

Кстати о полковнике Голубане. Нам уже приходилось писать об этом замечательном кадре, которого Аваков и Порошенко выбрали из сотен тысяч героев правопорядка, чтобы именно он пожаловался на зверства народного депутата Парасюка. Притом с трибуны Верховной Рады. Голубан пожаловся, получил  медальку от Авакова и орден от Порошенко.

Напомним, что силовой визит вооруженных людей в форме в парламент – это шестой случай в Европе, начиная с 1983 года. После того случая  сразу же появилось заявление нашего врага, бывшего командира «Альфы» Донецкого СБУ, бывшего командира сепарского батальона «Восток» т.н. «ДНР», бывшего «главы Совбеза» этой самой фейковой «республики», а ныне «оппозиционера» Ходаковского. Который сообщил, что Голубан его человек, вместе с которым он победил батальон «Донбасс» под Карловкой.

Мы обращали внимание читателя, что кроме штатного лжеца Антона Геращенко и сказок самого Голубана ОФИЦИАЛЬНОГО ОПРОВЕРЖЕНИЯ ЭТОГО ФАКТА НЕ ПОСЛЕДОВАЛО. И вот в четверг упомянутый Ходаковский разместил видео подготовки к бою против «Донбасса», закончившейся убийством пяти наших бойцов. На нем Голубан собственной персоной, чего  и сам не отрицает.

Из майоров до войны, Голубан выдвинулся в полковники. В неравной битве с Парасюком он и его рота спецназа продемонстрировала, что донецкий «Беркут» ненавидит украинцев так же беззаветно, как и раньше. А еще история полковника Голубана лучше всего иллюстрирует эффективность нашей контрразведки, результаты реформ в МВД, состояние кадровой работы и  адекватность наградного отдела Администрации Президента.

Тут только одно стоит добавить (от Виктора Чайки): «Списки награжденных очень помогут прокурорам будущего».

И как бы цинично это все не звучало, но удар по авиабазе Шайрат приблизил это самое будущее на десятилетия…

Леонид РОМАНОВИЧЕВ

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