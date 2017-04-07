Первое телевизионное трибьют-шоу в Украине запустят в Запорожье (ВИДЕО)

Завтра, 8 апреля, в эфире запорожского телеканала TV5 состоится премьера полноценного музыкального шоу Tribute Show.

TV5 Tribute Show – это объединение и переосмысление двух существующих проектов: My Tribute Show известного музыкального продюсера Павла Шилько и телевизионной музыкальной передачи TV5 «Квартирник».

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Такой новый телепроект, как считают сами продюсеры, позволит расшевелить музыкальное сообщество города, ведь зрители будут еженедельно голосовать за понравившийся коллектив, приближая его к победе. А участникам придется постоянно оттачивать свое мастерство и творить, так как от выпуска к выпуску они будут играть собственные аранжировки легендарных хитов ABBA, Elton John, Maroon5, Rihanna, Beatles, Queen, Michael Jackson, Sting.

«У нас не талант шоу и не вокальный конкурс, где есть победители и проигравшие. В отличие от других музыкальных телешоу, ни одна команда не будет вылетать из проекта, все получат равные возможности представить себя. Тем не менее, мы, конечно, хотим замотивировать ребят выкладываться по максимуму на протяжении всего проекта. Группа, которая станет победителем по результатам зрительского и экспертного голосования, получит возможность выступить в сентябре в Киеве на сцене My Sting Tribute Show вместе со звездами украинской эстрады. А телеканал TV5, в свою очередь, снимет для победителя клип», – об этом сообщает генеральный директор телеканала TV5 Максим Оноприенко.

