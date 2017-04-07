Первые запорожские призывники уже отправились на службу (ФОТО)

В рамках весеннего призыва с областного сборного пункта в воинские части отправились первые новобранцы. Об этом сообщает пресс-служба Запорожской ОГА.

Как сообщает Владислав Чумак, исполняющий обязанности заместителя областного военного комиссара по работе с личным составом, что 24 юноши будут беречь мирное небо над нашим краем. После овладения военно-учетным специальностям в учебных центрах Воздушных сил Украины они заступят на боевое дежурство.

Напомним, что все призывники будут проходить военную службу в пунктах постоянной дислокации и в зону АТО направляться не будут.

Ранее «Верже» сообщало, что из Запорожской области на защиту Родины отправится свыше полтысячи бравых молодцев.