Поджог себя ради интернет-славы: на что еще готовы запорожские школьники (ВИДЕО)

Новые шокирующие увлечения подростков в Запорожской области шокируют соцсети. Обычные фото на высоте девятиэтажки или тому подобное, больше не интересует школьника.

Сейчас в «тренде» снимать видео того, как подросток сам себя поджигает и все это ради славы.

Ранее 26 июля 2016 года в YouTube появился ролик, который был снят 15-летним жителем Запорожья на берегу Днепра. Он облил себя зажигательной смесью и поджег, после чего прыгнул в воду с 10-ти метровой высоты.

После этого ролика последовали еще записи. Другие ребята также поджигают себя ради забавы и славы в сети.

