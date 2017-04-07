Прокуратура всерьез взялась за мажора из Запорожья, обстрелявшего парочку

Прокуратура переквалифицировала действия злодея с хулиганства в покушение на умышленное убийство.

Как уже сообщал «Верже», 30 марта около часа ночи 35-летний мужчина, находясь возле круглосуточного магазина на ул. Толока, устроил стрельбу из дробовика. В результате пострадали два человека.

Злодея задержали на основании ст. 208 УПК Украины, следователем Днепровского ОП ГУНП в Запорожской области сведения о содеянном правонарушении внесены в ЕРДР по ч. 4ст. 296 УК Украины.

Согласно заключению врача задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения. В тот же день следователем задержанному сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 296 УК «Хулиганство с применением оружия».

Было направлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. По результатам рассмотрения суд отказал в удовлетворении указанного ходатайства и избрал меру пресечения в виде личного обязательства.

Напомним, отец стрелка занеимает высокий пост в райадминистрации района, где произошло злодеяние.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Запорожской области, решение суда об избрании меры пресечения было обжаловано прокурором в апелляционном порядке.

После проведения отдельных следственных действий (допрос свидетелей, осмотр видеозаписей с камер видеонаблюдения), процессуальным руководителем была изменена правовая квалификация действий подозреваемого на покушение на умышленное убийство двух человек (ч.2 ст.15 п.п. 1, 7 ч.2 ст.115 УК).