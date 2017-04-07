Пьяный житель Запорожья чуть не перерезал горло постылой жене (ФОТО)

Вчера, 5 апреля, вечером в полицию позвонил житель дома по ул. Воронежской, располженного в Днепровском районе. Мужчина сообщил, что он порезал супруге горло.

На место событий прибыли два экипажа полиции. Дверь полицейским открыл 5-летний мальчик со словами, что папа убивает маму.

Патрульные зашли на кухню, где над женщиной склонился ее муж с ножом. На шее запорожанки уже был заметили порез. Патрульные «скрутили» дебошира.

Прибывшие медики оказали 33-летней потерпевшей помощь. В соседней комнате плакала их 2-летняя дочка, правоохранители успокоили ее и передали родственникам.

По словам пострадавшей, ее супруг живет с другой женщиной, а явился сюда пьяным, требуя развод.

Муж с женой поссорились, в ходе конфликта запорожец схватил нож и порезал горло супруге. Патрульные выяснили, что мужчина ранее отбывал срок за убийство. Дебошира задержали и доставили в отделение полиции.