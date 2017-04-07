Футболисты запорожского «Металлурга» победили «Арсенал-Киевщина» — 3:2

Запорожский «Металлург» в домашнем матче чемпионата Второй лиги победили в упорном поединке победили прямого конкурента по борьбе за выживание — белоцерковский ФК «Арсенал-Киевщина».

Матч команд начался довольно резво, и уже на 4 минуте хозяева открыли счет – Артур Каськов головой замкнул фланговый прострел с нескольких метров. Гости из Киевской области побежали отыгрываться, и довольно быстро им это удалось. Атака через центр с выведением на ударную позицию Бреуса принесла результат. Впрочем, ничейный счет долго не продержался – Каськов на 18 минуте принял мяч в штрафной, попытался его подработать, но был сбит защитников гостей. Пенальти реализовал сам пострадавший.

После бурного начала игра существенно успокоилась, и до перерыва, по большому счету, острых моментов практически не было. А вскоре после свистка о возобновлении поединка случился весьма спорный эпизод, приведший в итоге к взятию ворот запорожцев. В момент паса в штрафную «Металлурга» боковой судья поднял флажок, сигнализируя о положении «вне игры» у игрока «Арсенала-Киевщина», однако, спустя секунды три его опустил. В сутолоке у ворот расторопнее всех оказался Гуральский, и после непродолжительного совещания судейской бригады главный арбитр указал на центр поля – 2:2.

Воодушевленные таким поворотом событий гости продолжили идти вперед, создавая ощутимое давление на ворота Шовкуна. На 65 минуте отличный момент имел вышедший на замену Тименко, которого вывели по центру в штрафную. Навстречу ему выбежал Шовкун, и помешал пробить прицельно, в итоге мяч пролетел над перекладиной. В середине второго тайма было много борьбы, разговоров с судьями и желтых карточек, причем с обеих сторон.

В такой равной борьбе удача улыбнулась запорожцам на 78 минуте. Каськов заработал штрафной, после розыгрыша которого новичок «Металлурга» Сергей Керножицкий сделал мягкую и точную подачу в штрафную гостей, где вышедший на замену Виталий Радомский подрезал мяч на дальнюю штангу – от нее мяч и влетел в ворота клуба из Белой Церкви.

Последняя десятиминутка прошла в обоюдоострой борьбе, однако, особой остроты на поле не наблюдалось, лишь в добавленное время Керножицкий мог воспользоваться нерасторопностью защиты «Арсенала» на линии собственной штрафной – Омоко с партнером буквально «подарили» ему мяч, однако, вратарь гостей Шкарбан смог отвести угрозы. И практически тут же раздался финальный свисток, зафиксировавший нелегкую победу «Металлурга» над своим прямым конкурентом – 3:2!