В Запорожской области отравление продуктами питания среди граждан учащаются

Как стало известно «Верже» от пресс-службы Запорожского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины. За прошедшую неделю в Запорожской области заболеваемость острыми кишечными инфекциями на 21% выше по сравнению с предыдущей неделей.

Всего было зарегистрировано 147 случаев, из них 47,6% составляют дети. Заболеваемость ОКИ среди организованных детей в 2,2 года выше уровня прошлой недели — зарегистрировано 64 случая.

В 94,8% случаев ОКИ факторами передачи стали продукты питания. Основными из них является молочная продукция – 34% (37 случаев), мясная продукция – 28,4% (31 случай).