В Запорожской области спасатели обезвредили 32 взрывоопасных предмета времен прошлых войн

В четверг, 6 апреля, в Запорожской области пиротехники аварийно-спасательного отряда специального назначения изъяли и обезвредили 32 взрывоопасных предмета времен прошлых войн. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Запорожской области.

Так, гражданами было найдено во время проведения земельных работ на открытой территории возле село Балки Васильевского района, за селом Федоровка Мелитопольская района и вблизи с. Заветное К-Днепровского района: 6 артснарядов калибра 76 мм, 12 артснарядов калибра 45 мм, 7 минометных мин калибра 82 мм, 3 минометные мины калибра 51 мм , 1 авиабомба ОАБ-2,5 и 3 гранаты, которые обнаружили граждане.