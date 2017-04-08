Домой Новости В Запорожье врач коммунального учреждения приобретает компьютер ценой в целое состояние

В Запорожье врач коммунального учреждения приобретает компьютер ценой в целое состояние

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user444
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На своей странице в Фейсбук депутат запорожского горсовета Андрей Согорин сообщает, что руководство городской клинической больницы экстренной и скорой медпомощи приобретают ноутбук для работы  iMac за 74 тысячи или его эквивалент.

Зачем врачам такая дорогая техника — неизвестно.

В интернет магазине подобная модель iMac А1419 будет стоить от 65 599 грн практически на 10 тыс. грн дешевле, чем представлено в этой закупке.

Запорожцы комментируют данную информацию на странице в Фейсбук по разному, кто считает, что:

  • «У врачей хороший вкус»;
  • «Глядишь, и «Теслу» скоро купят»;
  • «Десяток lenovo можно взять за эти деньги»;
  • «А в психбольницу до сих пор Интернет не провели» и т.п.

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