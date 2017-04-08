В Запорожье врач коммунального учреждения приобретает компьютер ценой в целое состояние

На своей странице в Фейсбук депутат запорожского горсовета Андрей Согорин сообщает, что руководство городской клинической больницы экстренной и скорой медпомощи приобретают ноутбук для работы iMac за 74 тысячи или его эквивалент.

Зачем врачам такая дорогая техника — неизвестно.

В интернет магазине подобная модель iMac А1419 будет стоить от 65 599 грн практически на 10 тыс. грн дешевле, чем представлено в этой закупке.

Запорожцы комментируют данную информацию на странице в Фейсбук по разному, кто считает, что: