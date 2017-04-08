В Запорожье два района отключат от горячей воды (АДРЕСА)

В Запорожье с 18 апреля по 22 апреля в двух районах города будет временно прекращена подача горячей воды потребителям, что бы провести гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и плотность. Об этом сообщает пресс-служба концерн «Городские тепловые сети».

Так, в филиал Концерна «Городские тепловые сети» Заводского района отключат воду:

котельная по улице Адм.Ушакова, 251 — с 18.04.2017г. по 22.04.2017г.;

котельная по улице Былкина, 27а — с 19.04.2017г. по 21.04.2017г.

Филиал Концерна «Городские тепловые сети» Хортицкого района: