В спальном районе Запорожье произошла страшная авария с участием детей (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Сегодня, 8 апреля, около 10:30 Коммунарском районе Запорожья произошла серьезная авария. Об этом сообщает FORPOST.

ДТП произошла на перекрестке улице Космической и улице Александра Вишневского, где столкнулись «Пежо» и «Таврия». Как рассказывают очевидцы, то «Пежо» ехал со стороны автовокзала на большой скорости хотел, таким образом проскочить на перекрестке на красный сигнал светофора. Но в этот момент со стороны ресторана «Венеция» выезжала «Таврия», в которую влетела иномарка. В результате от сильного удара «Таврия» вылетела на встречную полосу.

В этот момент у «Пежо» смят бампер, а у машине отечественного производства выбиты стекла и вмятина со стороны водителя. Известно, что в «Таврии» находились дети, которые разбили носы.

На месте аварии работала бригада медиков, но обошлось без пострадавших и в больницу никого не госпитализировали.