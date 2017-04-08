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Запорожский садик стал победителем Всеукраинского конкурса на лучший веб-сайт учебного заведения

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user444
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На протяжении февраля-марта проходил VII Всеукраинский конкурс на лучший веб-сайт учебного заведения, где запорожцы стали  победителями. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Запорожья.

Известно, что победителями конкурса признано дошкольное учебное заведение (ясли-сад) №270 «Искорка» Запорожского городского совета.

Справка: Всеукраинский конкурс на лучший веб-сайт учебного заведения ежегодно проводит Интернет-Ассоциация Украины при поддержке Министерства образования и науки Украины. Основная цель конкурса:

  • внедрение информационных технологий в учебный процесс;
  • обеспечение новыми удобными инструментами взаимодействия всех его участников — учащихся, родителей, учителей и администрацию учебных заведений.

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