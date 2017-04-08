Запорожский садик стал победителем Всеукраинского конкурса на лучший веб-сайт учебного заведения

На протяжении февраля-марта проходил VII Всеукраинский конкурс на лучший веб-сайт учебного заведения, где запорожцы стали победителями. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Запорожья.

Известно, что победителями конкурса признано дошкольное учебное заведение (ясли-сад) №270 «Искорка» Запорожского городского совета.

Справка: Всеукраинский конкурс на лучший веб-сайт учебного заведения ежегодно проводит Интернет-Ассоциация Украины при поддержке Министерства образования и науки Украины. Основная цель конкурса: