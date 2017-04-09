Жители Запорожья попадают под пресс аферистов и проходимцев

Сколько уже пишут-­говорят о разных видах мошенничества, а народ продолжает попадать в сети аферистов. Только за последние два месяца к нам в редакцию обратилось несколько человек, которых пытались «развести» на деньги старым способом, но который, увы, продолжает действовать

Схема банальна: мошенники звонят на домашний телефон либо ранним утром, либо глубокой ночью, когда люди спят. Явно используя современное оборудование. Сначала вам «звонит» близкий родственник – сын, дочь, брат, племянник – и говорит, что попал в «полицию­-ДТП­-драку-­больницу». В общем, в крупные неприятности. И лихорадочно диктует номер телефона какого-­нибудь «Виктора Андреевича-Ивана Ивановича-­Сергея Петровича», которому вы обязаны позвонить срочно.

Ничего не понимающий, переживающий за близкого родственника человек тут же набирает данный номер. На другом конце провода вам говорят о том, что ваш родственник сейчас, например, в полиции и для его вызволения требуется энная сумма.

Ставки мошенники нынче подняли: начинались такие звонки с 3000­-5000 гривен, а сейчас требуют до 10 тысяч. Растерянный человек начинает лихорадочно говорить о том, что таких денег у него нет, на что мошенники отвечают – несите, сколько есть, мы сейчас приедем. И многие соглашаются везти­нести деньги, куда скажут, вместо того чтобы позвонить тому родственнику, который якобы попал в неприятности. Паника и услышанный в трубке голос родственника в начале аферы сбивают людей с толка, и они верят в то, что ситуация реальная.

Пожилая женщина (назовем ее Натальей Ивановной) также попалась на этот крючок. В два часа ночи ей позвонил «сын», сказал, что у него неприятности, и попросил срочно связаться с неким Виктором Андреевичем. Женщина лихорадочно набрала номер и услышала, что нужно 2000 долларов для того, чтобы «отмазать» сына от полиции. Мошенник говорил быстро, нервно. Но дело в том, что сын женщины уже лет 20 живет в Германии и никаких проблем у него нет и быть не может. Пообещав собрать по соседям хоть какую-­то сумму, пенсионерка позвонила в полицию. А затем ответила на один из бесконечных звонков «помощников сына», что стражи порядка уже в курсе и она передала правоохранителям номер их телефона. После этого звонки резко прекратились, а номер перестал работать.

Месяц назад так же попытались развести одного уважаемого в нашем городе человека. Ему тоже позвонил «сын» и сообщил, что ввязался в драку и находится в отделении. Тоже дал номер телефона какого-­то «решалы» и попросил сделать все, что папе скажут.

Для спасения, мол, требовалось 8 000 гривен. Папа сразу позвонил влиятельным друзьям, правда, голос сына ввел его в ступор, и он даже пытался везти деньги по указанному адресу. Папу не смутило то, что его сын – воспитанный парень, который никогда и ни при каких обстоятельствах в такую историю попасть не мог бы. Благо, сын в этот момент сам позвонил папе и абсолютно благостным голосом сообщил, что в данный момент находится на тренировке.

Удар мошенники делают на то, что первым звонит якобы близкий родственник. Это сбивает людей с толка. Следующим фактором, который заставляет жертв аферистов верить в происходящее, является то, что мошенники знают имена тех, на кого они «ловят» родственников, и умудряются точно попадать в голос и тембр «брата-­сестры-­отца».

В полиции признаются, что задерживать телефонных аферистов довольно сложно. После получения «выкупа» они выбрасывают сим­карты, а то и сам телефон, с которого звонили своей жертве – ищи-­свищи потом ветра в поле. Однако правоохранителям порой удается задерживать гнусных жуликов, обирающих пожилых людей.

Так, бдительная запорожанка помогла оперативникам задержать телефонного пройдоху.

Зная от подруги о том, как действуют телефонные аферисты, 52­-летняя Татьяна Владимировна, жительница одной их девятиэтажек Хортицкого района, не растерялась, когда ей позвонил мошенник.

– Мама, это я! У меня полминуты времени! Быстро слушай меня – это очень важно!

– Саша – это ты?

– Ну а кто? Мама, все вопросы потом! Я сбил пешехода, срочно собери семь тысяч гривен. Сейчас к нам приедет человек, отдай ему без всяких вопросов деньги, иначе меня посадят в тюрьму…

Возможно, женщина и была бы обескуражена и даже начала бы метаться по квартире, собирая банкноты по тайникам, переживая за родного человека, которому угрожает тюремный срок. Увы, подобных случаев в Запорожье немало. Но позвонившему жулику не повезло – сын хозяйки квартиры в момент звонка находился дома. И, услышав свое имя, произнесенное мамой, даже вышел из своей комнаты, чтобы разузнать, что произошло.

У женщины хватило хладнокровия, чтобы не прервать разговор или не послать пройдоху куда подальше. Запорожанка внимательно выслушала просьбу «чада» и, глядя на кивающего сына, согласилась отдать деньги. Мол, ради свободы ребенка готова на все. Женщина пообещала, что через десять минут вынесет деньги из подъезда и передаст их «полицейскому», который за ними подъедет.

В этот момент настоящий сын запорожанки уже звонил в Хортицкий райотдел Запорожья, объясняя ситуацию. Правоохранители поняли, что им выпал шанс изловить телефонного мошенника – такие случаи предоставляются стражам правопорядка, увы, нечасто.

Сразу же к подъезду Татьяны Владимировны выехал наряд полиции (патрульную службу еще тогда не создали). Кто­-то из группы захвата расположился на соседней лавочке с бутылкой пива в руке, кто-­то – зашел в подъезд, водитель остался в припаркованной рядом с подъездом машине, а еще пара человек рассредоточились поблизости.

Запорожанка, предварительно получив от сыщиков указания о том, как действовать, вышла из подъезда, держа в руках сверток с деньгами. Спустя несколько минут к ней подошел незнакомец и заявил, что он из полиции. Мол, прислали за презентом.

Татьяна Владимировна отдала деньги и, волнуясь, попросила отпустить сына из райотдела. Пришелец улыбнулся и заявил даме, что все будет нормально. Но он не успел окончить свою речь, поскольку оказался в неестественной позе – на земле, лицом в луже и с заломленными за спину руками.

Один из бойцов группы захвата даже успел снять на видео процесс передачи женщиной денег мошеннику. После проведения необходимых формальностей полицейские вернули деньги Татьяне Владимировне и поблагодарили за помощь в поимке преступника.

В райотделе выяснилось, что ранее судимый за кражи и грабежи мужчина родом из Закарпатья. Освободившись из харьковской колонии, 39­-летний мошенник обосновался в Запорожье и не спешил вернуться на малую родину. Больше того, он успел наследить в нашем городе, получив за мошенничество полтора года условного срока, но не угомонился.

Кстати, опытный злодей сразу признался в совершении мошенничества против Татьяны Владимировны. Дескать, черт попутал – хотел «заработать» деньги на проезд в родное Мукачево. Мол, простите и отпустите. Вероятно, аферист думал, что чистосердечное раскаяние смягчит его вину и он избежит «путевки» в колонию.

Но суд решил иначе: три года лишения свободы (максимум санкции ч.2 статьи 190 УК – «мошенничество, совершенное повторно») и плюс год неотбытого срока за предыдущее преступление.

Валерий БУТЕНКО