Запорожский фотограф утверждает, что выдающаяся фотография – это глубина чувств, а не глубина резкости

Елена Смирнова, член НСФХУ, победитель и лауреат многих международных конкурсов и фестивалей фотографии, преподаватель фотомастерства, автор нескольких учебных программ по фотоделу и «Книги о фотографии», рассказала о тонкостях фотоискусства

— Елена, как вы увлеклись фотографией? Что к этому подтолкнуло?

— Изначально я хотела снимать видео и заниматься короткометражными фильмами. Для этого мне нужен был фотоаппарат, который мог снимать качественные видеоролики. Хорошая видеокамера стоит дороже, чем фотоаппарат, а так как я на то время еще была студенткой, то позволить себе могла фотокамеру. После того как она у меня появилась, стала делать снимки, и это меня очень увлекло. О видео я на долгое время забыла, вот спустя 10 лет только сейчас возвращаюсь к этому и хочу реализовать свою давнюю мечту. Я непрерывно все фотографировала, и тем самым так нарабатывался стаж фотографа.

— Как развивалась ваша карьера?

— Хорошим скачком послужило то, что в университете, где я училась, на высоком уровне отметили мою выставку. Я ее провела в одном из холлов учебного корпуса ЗНУ на физическом факультете. Она вызвала большой резонанс, приехало много представителей СМИ, не только запорожских, но и киевских. Я не могла поверить в то, что мои работы и университетская выставка создали такой ажиотаж. Это дало почувствовать в себе силы и понять, что я нахожусь на правильном пути. С тех пор, как у меня появилась камера, никогда не переставала снимать. Примерно на втором­третьем курсе меня пригласили преподавать в детскую студию дисциплину «Фотомастерство». Мне очень понравилось вести уроки, составлять лекции, общаться с детьми на общие темы об искусстве фотографии. Сначала я преподавала для маленьких детей от пяти до семи лет. Потом перешла в группы постарше, с ними мне было легче работать, потому что они взрослее и уже осознанно понимают, чему хотят научиться. После уже самостоятельно набрала группу студентов и по сей день преподаю фотомастерство, не прерывая процесс фотографирования.

— Как возникла идея выпустить в 2012 году «Книгу о фотографии»? В чем ее особенность?

— Пока общаешься с людьми на фотографическую тему изо дня в день, смотришь чужие работы и все время в это погружен, кажется, что фотография — самое важное, что может быть в жизни, и все интересуются этим, как и ты. Начинает казаться, что фотография — не просто ремесло или высокое искусство, а можно даже суть жизни выявить через творческое занятие фотографией. Так появилось желание высказать свое понимание жизни через фотографии. В «Книге о фотографии» я писала всё по­настоящему, всё правдиво. Не о том, что модно, не о том, что обычно пишут в учебниках, посвященных искусству фотографии. Я писала о том, о чем мне не говорили, когда я училась фотографировать, о чем мне пришлось додумываться самой. Про то, что действительно важно в искусстве фотографии. Но почему нигде, ни в одном учебнике по фотомастерству, ни в одной школе фотографии об этом не говорят? Эта книга ­ об истинной природе любого талантливого творчества. Приведённые советы и рекомендации применимы не только к сфере фотодела, но и к любому другому жанру искусства. В написании книги мне помогали многие успешные творцы, мастера, авторы: богословы и философы, психологи и физики, художники и музыканты. Одна журналистка сделала обзор и сравнила мою работу с книгой «Дзен и искусство ремонтировать мотоцикл». Автор описывал, как ремонтировать мотоцикл, но также раскрывал и свои житейские советы, рекомендации, высказывал свою точку мировоззрения через такую необычную тему.

— В каком жанре вам нравится работать больше всего?

— Сейчас мне нравится фуд­фотография (съемка продуктов питания). Я часто отказываюсь даже от коммерческих съемок с людьми. Работать в этом жанре мне на данном этапе интереснее всего, и я отдаюсь этому полностью.

— В каком жанре вам не нравится работать?

— Я не люблю снимать газетный репортаж, у меня был опыт работы в этом жанре. Так сложилось, что я проработала недолгое время в одной из местных газет фотокорреспондентом. Хотя фотография и появилась ради документальной съемки. Этот жанр довольно сложный, там нет постановочных кадров. Эти снимки передают жизнь. Спустя год направление в моде поменяется, и, к примеру, фуд­фотографии, которые нравятся другим, мне уже будут не интересны в отличие от фоторепортажа. Я больше фотограф закрытых помещений, по городу с камерой не хожу и не запечатлеваю события.

— Когда нет вдохновения, а нужно провести съемку, как с этим бороться?

— «Вдохновение не любит посещать ленивых», — я не устану повторять эту фразу, которую сказал Петр Чайковский своим ученикам. Поэтому вдохновения ждать часто не приходится, если нужно выполнять свою работу. Необходимо снимать, и уже вдохновение приходит в процессе, как аппетит во время еды. У фотографов бывает так, что ты можешь не хотеть что­то или кого­то фотографировать в том или ином жанре, но потом этот процесс захватывает, если ты творчески к этому подходишь.

— Вы принимали участие во многих украинских и международных конкурсах, неоднократно занимали призовые места, стали золотым медалистом Международного портретного конкурса и еще много других заслуг, расскажите об этом.

— Сейчас я перестала участвовать в конкурсах. Поначалу, когда ты только начинаешь заниматься фотографией, участвуешь для того, чтобы почувствовать свои силы. Сравнить себя с каким­то другим фотографом, чтобы самому понять, на каком ты уровне. Я получила золотую медаль Международного портретного конкурса, для меня это действительно было удивлением. Потому что посылала работы на этот конкурс, сделанные с легкой руки мужа. Можно сказать, он меня подтолкнул к этому шагу. Я даже не знаю, зачем сделала это, так как на тот момент активно занималась уже фуд­съемкой и практически не снимала людей. В итоге я отослала портреты, которые делала еще в студенческие годы, и пару фотографий коммерческих, сделанных относительно недавно. Выиграла именно работа, которую я делала в период учебы в университете, кстати, с той первой моей выставки.

— Как часто вы организовываете свои выставки?

— Сейчас я стала это делать все реже. В последнее время организовывала выставки работ слушателей, потому что меня увлекло преподавание. Его считаю своим основным направлением в работе. Хотя у меня была идея сделать выставку работ фуд­съемки, но пока еще она не реализована. Надеюсь, что в ближайшее время это произойдет, и я представлю зрителям интересные работы.

— Есть ли какие­-то правила для того, чтобы снимок стал маленьким шедевром?

— Мне кажется, стоит непрерывно трудиться и работать над собой. Я, например, ленюсь снимать каждый день. Но настоятельно рекомендую всем своим ученикам это делать. Если это правило воплощать в жизнь, а так рекомендуют многие мастера, которые делают действительно шедевры, то получишь результат. Можно сузить это задание, делать не один кадр в день, а в неделю. Но этот кадр должен быть хорошим, качественным, который не стыдно показать на выставке или пустить в печать. Если действовать по такому плану, то рано или поздно «выстрелит» шедевр.

— Если модель во время съемки зажата и не может раскрыться, как вы помогаете ей раскрепоститься?

— У меня нет никаких особых секретов, я просто общаюсь с людьми и стараюсь найти с каждым общий язык. Как правило, снимаю уже тех, кто не просто пришел по телефонному звонку, а я с этим человеком знакома какое­то время. Но даже если мы абсолютно не знакомы, то все равно я встречусь перед съемкой, чтобы пообщаться и понять, как именно человек хочет, чтобы прошла фотосессия.

Анастасия Кандыбей