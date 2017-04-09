«Ромская нация готова сломать старый образ своей жизни и начать жить по-другому», —руководитель запорожского ромского общества «Лачо Дром» Алексей Падченко

Одна из самых загадочных наций в мире — ромы. Нам кажется, что мы знаем о них все — привычки, манеры, традиции, культуру. Но так ли это на самом деле? В преддверии Международного дня цыган мы решили развеять мифы и стереотипы о ромах и расспросили руководителя запорожского ромского общества «Лачо Дром» Алексея Падченко и его помощницу Анжелику Кругляк о жизни современных запорожских ромов

— Расскажите о вашей организации.

Алексей: – Наша организация называется «Лачо Дром», что в переводе с ромского языка — «хороший, счастливый путь». Организацию мы создали 1 февраля 2016 года с целью развития ромской общины в городе Запорожье и поддержки моральной и культурной ценности нашей нации, а также для того, чтобы проинформировать ромов о различных благах, которые предлагает государство, но наша нация почему­то ими не пользуется.

— Каких успехов удалось достичь за первый год существования организации?

Алексей: – При Запорожской областной научной библиотеке мы открыли школу. Этот проект создан при поддержке Международного фонда «Возрождение». Еще один проект — фотовыставка. На снимках запечатлены люди, пережившие Холокост, дети и участники Великой Отечественной войны. Параллельно мы разрабатываем несколько проектов, которые будут направлены на поддержку стратегии развития ромского населения в Украине, которая была подписана Кабмином Украины в 2013 году. Ее планируется реализовать до 2020 года.

— Почему вы решили создать школу для ромских детей?

Алексей: – Образование — проблема ромской нации. Есть семьи, где родители не хотят пускать детей в школу из­за дискриминации, когда сами дети обижают ромских мальчишек и девчонок и тем самым отбивают у них желание ходить в школу. Есть малообеспеченные семьи, где мамы и папы не в состоянии приобрести одежду и канцтовары. Поэтому мы все закупили: ручки, тетради, книги для них. В нашей школе занимаются не только дети, но и взрослые. У нас есть ребята, которым по 18­19 лет. Они учат алфавит, учатся писать, читать.

Анжелика: – Наш проект называется «Покращання доступу ромського населення до програм працевлаштування і освіти». Он включает в себя два этапа. Первый — трудоустройство. Мы заключили договор с Центром занятости. Человек, отвечающий за этот этап, в основном работает в Интернете — ищет вакансии. Также сюда входит тренинг, на котором ромов учат писать эффективное резюме и рассказывают о том, как успешно пройти собеседование. Второй этап — образование. Экспресс­курсы для неграмотных ромов проходят раз в неделю. Также ребята могут получить образование экстерном. Есть много людей, которым сейчас за 30, но они не имеют среднего образования. Естественно, не могут закончить вуз и найти хорошую работу.

— О ромской нации существует много стереотипов: попрошайка, вор, все что угодно, только не образованный человек. Насколько я понимаю, этот проект направлен на разрушение данного стереотипа?

Алексей: – Есть «Ромський освітній фонд», который направлен на поддержку студентов, обучающихся в вузах по всей Украине. Если говорить о стереотипах, то большинство людей думает, что ромы не учатся. На сегодня в Запорожье обучаются 20 человек в вузах на дневном отделении, еще 20 — на заочной форме. Наша нация уже делает первые шаги к изменению. Ромы поняли, что они на данный момент немножко отстали от мира сего и сейчас стараются догнать. Т.е. дать хорошее образование своим детям, чтобы они могли трудоустроиться, сломать те стереотипы и, не побоюсь даже этого слова, старый образ своей жизни и начать жить по­другому.

— Сколько цыган проживает на территории Запорожской области?

Алексей: – Этот подсчет уже давно никто не делал. Было бы неплохо, если бы сделали заново перепись. В Запорожье есть два медиатора, которые работают по медицинскому направлению. И одна из задач этих специалистов — узнавать численность ромов в нашей области в рамках их возможностей. На сегодня мы можем говорить где­то о 4­х тысячах ромов в городе Запорожье и в области – около 5,5 тысячи человек.

— Я слышала, что ромский язык находится под угрозой исчезновения. Почему?

Анжелика: – Дело в том, что существует много диалектов нашего языка. Например, у нас на экспресс­курсах есть представители диалекта «ловари». Есть еще «крымы», «сервы», «таврэчаны». Эти диалекты становятся препятствием для создания одного официально утвержденного языка.

Алексей: – Понять друг друга с любым диалектом мы можем. На один из киевских фестивалей, который, к сожалению, сейчас не поддерживают и который уже не проходит, приезжали ромы из Югославии, Италии и других стран мира, и мы друг друга понимали. Может быть, какие­то тонкости, слова немного иначе звучат.

— Есть ли среди цыган те, кто стесняется своей национальности?

Алексей: – Есть те, кто не признается, что он – ром, из­за того что много поколений чувствовали на себе дискриминацию и какие­то неправомерные действия со стороны разных представителей власти. Некоторые просто боялись называть свою национальность, некоторые стеснялись. Сейчас ситуация потихоньку меняется в лучшую сторону, что очень радует. И многие говорят: «Я – цыган и этим горжусь!».

— Следующий вопрос, скорее, к Анжелике: у цыганских девочек намного меньше прав, чем у мужчин: они не учатся в школе, сватают их сразу после рождения и т.д. Правда ли это?

Анжелика: – Сейчас все очень изменилось. По крайней мере, у украинских цыган – сервов. Заранее никто нас не сватает. Это – шуточная легенда. Что касается образования, некоторые консервативные семьи принципиально не отдают девочек в школы. Но есть родители, у которых достаточно средств, чтобы отдать ребенка в школу и дать высшее образование. К примеру, мои сестры получили образование в Днепре, одна — юрист, вторая — адвокат. Поэтому здесь вопрос консервативности и того, насколько современно мыслят родители.

Алексей: – Процент мальчиков, поступивших в вузы, все­таки намного больше, чем девочек. У цыган принято, что мужчина должен зарабатывать больше, чем женщина. Жена — хранительница очага, мать для деток, для мужа — самая лучшая жена в мире. Может быть, это и стереотип, но ромы думают, что девочкам высшее образование не нужно. Само собой, необходимо окончить школу, но высшее образование и какая­то специальность для девушки не обязательны.

— Но если девушка захочет получить образование и пойти работать, ее же никто дома не будет закрывать?

Алексей: – Могут сказать: «Это тебе не нужно». Но взять за руки и говорить: «Ни в коем случае, мы тебя не отпускаем» – такого нет. Если есть желание — иди учись.

Анжелика: – Хочу добавить про сватание с детства. Где знакомятся мальчики и девочки? На свадьбах. Это очень распространенная традиция. Да, девочек не выпускают открыто гулять на празднике. Это должно быть где­то на своей территории. Но у них есть возможность знакомиться с мальчиками на свадьбах, Днях рождения. У меня так две сестры и вышли замуж. После знакомства родители вместе с мальчиком приезжают к маме и папе девочки и сначала просят разрешения повстречаться. Если родители девушки дают «добро», то только тогда парень может пригласить девушку в кинотеатр, кафе. Основная ромская традиция — девушки выходят замуж девочками. Поначалу ромы будут лелеять, помогать, всячески поддерживать во всех направлениях молодую семью.

— Что такое свобода для современного цыгана?

Алексей: – Это – свобода выбора. Свобода слова, выбора профессии, на каком языке общаться, какую веру исповедовать. Это очень важно для любого человека — украинца, поляка, румына и цыгана.

Анжелика: – Это в представлении мужчины. Ромские женщины более ограничены в правах, но при этом они не испытывают дискомфорт. Нас воспитывают так, чтобы мы были хорошими женами, матерями. Женщина хочет родить сына, чтобы в будущем он привел в дом невестку, которая сразу же становится вторым ребенком. А когда рождается девочка, то она уходит из родительского дома в семью своего мужа. Нам это нравится, крайне редко бывает, что девушки противостоят этому.

— Коль заговорили о семье, то ромская семья — это много детей. Учитывая нынешнее экономическое состояние в стране, эта традиция сохраняется?

Алексей: – Сейчас ситуация с детками поменялась, тяжело жить не только украинским, но и ромским семьям. У большинства семей — один­два ребенка. Мало у кого более пяти ребятишек. Ромские семьи начинают думать о будущем детей, что их нужно ставить на ноги — давать образование, машину, квартиру. Хотя в том, что много деток, есть очень большой плюс. У моего отца шесть родных братьев. Когда тяжело одному – пятерым дать руку помощи одному очень легко, каждый по пальцу даст, и уже ладонь получается. Когда семья большая и дружная, то и проблемы решать легче.

— Насколько я знаю, цыгане своих детей никогда не бросают…

Алексей: – Не ожидал такое услышать, очень приятно. Мама и папа на себя будут минимум денег тратить, лишь бы выживать, но дети с ними будут жить, а не в детских домах. Есть такой стереотип, что ромы воруют украинских детей. На самом деле не воруют, а берут из детских домов ребят в свои семьи (это – богоугодное дело), чтобы еще одному человеку дать возможность в этой жизни увидеть отца и мать, узнать, что такое семья и нормальная жизнь.

— В понимании многих «цыгане — кочующий народ». Как быть с этим стереотипом?

Алексей: – Мы – самая свободолюбивая нация в мире и остаемся ею. Дорога – в нашей крови и в душе. Сегодня данную традицию мы стараемся интерпретировать по­другому: тем, кто не желает отдавать своих детей учиться, мы показываем, что, например, Коля и Януш получили образование, сейчас имеют хорошую работу с неплохой зарплатой, у них есть возможность путешествовать по всему миру. Ведь на самом деле это та же романтика и та же дорога. Показывая такие примеры, мы рушим стереотипы в ромских семьях относительно вопроса, нужно образование или нет.

— Цыгане славятся своими невероятными танцами. Как сегодня поддерживается эта культура?

Анжелика: – Свадьбами и поддерживается. Танец отражает характер самих ромов — незамысловатый, свободный, без резких движений, это как будто танец души.

Алексей: – Ну ты о женском танце говоришь. А мужской танец — горячий, резкий, он показывает характер мужчин ромских.

— Есть ли какие­то ансамбли, театры ромского искусства в Запорожье?

Алексей: – По Украине есть такие коллективы, есть школы. В Запорожье пока ничего подобного нет, но мы постараемся такую школу открыть, тем более многие просят. В нашем городе много талантливых молодых людей, которые умеют хорошо танцевать и петь. Желание исходит со всех сторон — от детей, взрослых, органов власти нашего города, запорожцев.

Анжелика: – Культура — неотъемлемая часть любой национальности. Просто первый проект мы решили сделать максимально эффективным. Он поможет решить важные и острые проблемы. Обязательно у нас будут развиваться культура ромская, танцы и песни.

Алексей: – Очень большие плюсы организации в том, что мы стараемся работать с органами местной власти, с областным департаментом культуры, туризма, национальности и религии. Они по возможности стараются помочь. С областной библиотекой сотрудничаем даже на безоплатной основе. Я думаю, если мы будем идти дальше с таким большим желанием что­то менять и делать как со стороны организации «Лачо Дром», так и со стороны органов местного самоуправления, то вместе добьемся больших результатов.

Яна Петрова