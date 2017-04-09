Украинцы должны найти свой путь деколонизации. Без стрельбы… — РОМАНОВИЧЕВ

Вместо «у вас спина белая» 1 апреля преобладали шутки об отставках Порошенко, о драках Януковича с Путиным и Медведевым, об «отнекивании» Гройсмана от только введенной абонентной платы за подключение к газовым сетям. Да, кстати, по поводу последней: 1 апреля появились идеи ввести подобные поборы и для тех, кто покупает продукцию «Рошен». Или для тех, кто ее не покупает…

Шутить изволим?

Популярными стали и фрагменты мультфильма «Чиполлино» режиссера Б. Дежкина, снятого в 1961 году. Ну прямо картина сегодняшнего бытия нашего! А когда принц Лимон заявляет, что «после того как мы ввели налог на воздух — вы стали меньше дышать! Это возмутительно!», зритель начинает аплодировать стоя. Во время же дальнейшей речи принца о введении налогов на осадки («за дождь — 100 лир» и т.д.) зритель начинает соображать, что правительства Яценюка и Гройсмана в своей политике пользуются именно опытом «Приключений Чиполлино» итальянского писателя Дж. Родари…

И еще скажем, что зря вы, граждане, смеетесь. Учитывая, что с креативом наверху не густо, наслушаются там предложений снизу и введут вам и налог на «Рошен», и на дождь с грозой.

Из практики современного колониализма

Тут возмущенный наш читатель в очередной раз скажет, что «стрелять их всех надо, ибо воры они и грабители». Начнем с того, что расстрелы — это не наш метод. Кроме того, когда автор слышит, что «у наших политиков амбиции» и поэтому они «не находят взаимопонимания», а равно, что «наши политики — дураки» и что «где два украинца — три гетмана», то ему хочется верить, что говорящий подобную «лабуду» искренне заблуждается. Ибо это не «амбиции»! Это жизнь в условиях неоколонии вынуждает тех, кто кривляется наверху, изображать эти самые «амбиции»…

Напомним, что в 1991 году статус Украины из самой «братской» из республик, а также кузницы управленческих, военных, научных и производственных кадров для всего Союза был понижен до неоколонии России. Или территории врага, подлежащей разорению. Т.е. развалу всей наукоемкой промышленности, раздиранию общества (по принципу «Разделяй и властвуй») на Восток и Запад, «україномовних» и русскоговорящих и т.д. И все это на фоне беззастенчивого грабежа населения путем девальвации, «азаровщины» и проч. Да, тогда даже появился «налог на независимость» в виде выплат «Газпрому». Вспомните, что, начиная с 1992 года, украинцы рождаются, идут в школу, влюбляются, женятся, рожают детей, радуются внукам и умирают лишь ради того, чтобы рассчитаться за газ.

Два «смятения», названные Оранжевой революцией и Революцией достоинства и призванные стать актом национально-­освободительной войны украинского народа против кремлевского порабощения, превратились в паровыпускание с дальнейшим горьким разочарованием. А в последнем случае еще и с огромными человеческими жертвами.

Похоже, что за основу усмирения Украины был взят не пример революции 1917 года с ее убийством миллионов людей и не Голодомор 1933 года, а ликвидации населения иными средствами. Т.е. старикам с помощью пенсий в 50 долларов и отсутствием медпомощи помогают побыстрее умереть, а младенцам — не родиться. Как результат, из 52 миллионов нас уже чуть больше 40 млн. И это тех, кто числится на бумаге! Ибо в течение 2016 года Порошенко, Яценюку и Гройсману удалось вытеснить из Украины только в Польшу 1,2 млн АКТИВНЫХ И РАБОТЯЩИХ граждан. А ведь еще есть Россия, Италия и проч.

Сегодняшние беды, на фоне которых меркнет енакиевский период истории Украины с Януковичем и Азаровым во главе, вызваны тем, что мы вступили в переходный период. Т.е. пока платим все колониальные сборы и слабеющей России, и наглеющим Ротшильдам (или назовите это ­ Западу). «Боливар, как известно, двоих не вынесет» (О.Генри), а у нас в сложившейся ситуации еще и третий сверху! Т.е. взлелеянный метрополией олигархат и его многочисленная прислуга в лице политиков, министров, прокуроров, судей и прочих правоохранителей. А если проще, то все это — российская колониальная администрация в Украине.

При этом те, кто сумел в нее пробраться, довольно удачно используют фактор войны. На 100% финансируемой из украинского бюджета и с одной, и с другой стороны (что и показала блокада Донбасса)… А все эти «шатуны» и «агенты Кремля» ­ лишь дымовая завеса, дабы до завтра продержаться. Ибо в стране четвертый год война — а в энергетике, связи, инфраструктуре и многом другом мы почти на 100% и дальше зависим от врага. И Кабмин тут и пальцем не пошевелил. А объявленные лишь только НАМЕРЕНИЯ спасти украинский язык в Украине в МИДе РФ уже названы геноцидом…

Так что, мы в этом плане уникумы какие­то? Нет, XX век изобилует многими подобными примерами. Разберем некоторые из них.

Как это делалось и делается

Первая мировая война закончилась поражением Российской, Османской, Германской и Австро­Венгерской империй. Кроме того, проиграла еще и Персия.

Два слова об Австро­Венгрии. В виде ныне манюсенькой Австрии, загнанной в Альпы, она давно ни на что в этом мире не претендует, и ее оставили в покое.

Почти все свои владения потеряла и Турция. Но, кроме всего, ей было придумано фактически внешнее управление во главе с полковником Гази Мустафой Кемаль­пашой, прозванным Ататюрком. Упомянутый диктатор был типа причислен к лику святых, и типа провозглашённый им курс должен был свято выдерживаться и дальше. Верность курса сначала определяли англичане, а после Второй мировой ­ американцы.

Если курс был неверен, то избранное правительство турецким Генштабом сметалось, бросалось в тюрьму или расстреливалось. Последний раз такой удачный военный переворот случился в 1997 году. Тогда избранный в сорок лет мэром 14­миллионного Стамбула Рэджеп Эрдоган отсидел четыре месяца… Но, став премьером в 2003 году, а в 2014­м — президентом, последний начал деколонизацию страны. Когда в июле прошлого года в США поняли, что Турция уходит из­под опеки, в дело снова включился Генштаб. Но Эрдоган уцелел, и мятеж (при уровне реальной поддержки президента более 50% населения) был подавлен за час.

Вы помните, как и наши «грантоеды», и западные «гуманисты» рыдали по поводу «тирана» Эрдогана, которого такие хорошие государственные преступники не смогли убить?

Т.о. Турция за почти сто лет освободилась от неоколониального владычества. С параллельным подъемом своей экономики, науки и культуры.

А вот поверженную в той же войне ­ и не без помощи «революционеров» (как мы понимаем, только от Ротшильдов) ­ Германию фактически низвели до уровня неоколонии республиканская Франция и монархическая Британская империя. И она родила монстра. Гитлер предложил немцам свой вариант освобождения ­ с помощью нетерпимости к инакомыслию, агрессии и разжигания ненависти к евреям. Мол, это они во всем виноваты… И еврейский народ в очередной раз рассчитался за свою финансовую элиту, которая, если верить многочисленным советским учебникам («банковские круги Германии и Уолл­стрит»), и привела Гитлера к власти.

Заплатил за игрища с нацистами (Гитлер не был фашистом — это его Сталин так обозвал, Гитлер — нацист, а вот итальянский Муссолини ­ фашист) и весь мир. Десятками миллионов убитых, сотнями миллионов покалеченных и Европой в руинах… Кстати, после Победы рухнула и Британская империя, а ныне Франция рассчитывается за свое колониальное прошлое арабской экспансией в Париж.

Германия же, растоптанная войной, поднялась и благодаря грамотной системе выдвижения талантливых людей во власть (от Аденауера до Меркель) нынче осталась единственным конкурентом США в Европе.

Теперь о Российской империи, которая в 1922 году стала СССР, а с 1991­го ­ Россией. Здесь потери, наверное, самые ужасающие. Революция 1917­го, совершенная сначала англичанами, немцами и местными противниками императора (включая, говорят, и маман самого Николая II), плавно переросла в октябрьский переворот Льва Троцкого. Тот приехал в Петроград с чемоданом долларов…

Кстати, арестованного англичанами Троцкого попросило допустить в Россию в мае 1917 года Временное правительство! Из­за этого главу последнего Керенского некоторые историки обвиняют в сознательном приближении большевистского переворота, который стал настоящей катастрофой для России.

Кстати, внимательно читая даже советские учебники, можно многое понять в том великом заговоре Ротшильдов, стоявших за революционерами, расшатывавших империю с Запада и Рокфеллеров, поджигавших ее же через Баку. И что характерно: действия и Керенского, и большевиков выглядят как классическая зачистка потенциала глобального противника. А именно: освобождение из тюрем масс уголовников, развал финансово­банковской системы (девальвация денег), сознательное разрушение экономики («разруха»), вытеснение образованных людей за границу, ликвидация населения невиданными темпами и методами.

Кстати, вы не находите что­то похожее и у нас ­ в деятельности Турчинова­Порошенко­Яценюка­Гройсмана? Нет? Так это у вас со зрением, наверное, плохо…

К 1930 году Сталин, которого ныне считают уже не агентом царской «охранки», а сотрудником российской военной разведки, получил страну­руину. И, кроме попытки индустриализации, возрождения вузовского образования (хотя бы технического) и науки, Сталин нашел свой способ уйти от колониального влияния разрушителей­«папередников». Путем массовых убийств, когда на одного расстрелянного кадра из окружения Ленина, Троцкого, Дзержинского и Ко расстреливали тысячу людей, о политике мало что слышавших.

А еще Сталин начал укреплять армию. Засыпая отнятым, в основном у украинцев, зерном Европу и нанимая американцев на вырученные деньги. Которые никогда не пахли…

В результате в 1945­-м случилась Победа. Но такой ценой, что Россия (СССР) уже не поднялась. К тому же, почищенная Сталиным от умных соратников власть в стране смогла потерять все достигнутые его страшными методами результаты за лет 15­-20 после смерти вождя. Ибо система могла работать только благодаря расстрелам. И только они кончились, случался то «волюнтаризм», то «застой», то «перестройка»…

Иран. В 1918 году Персию оккупировали англичане, затем РСФСР (при Ленине) привела здесь к власти своего шаха. Затем и СССР, и Англия ввели свои войска и поставили нового шаха. Тот начал проводить политику «вестернизации» и деисламизации (проще говоря, начал строить экономику) и радикальный фундаментализм в лице аятоллы Хомейни (транзитом из Парижа) объявился как по заказу.

Так с 1979 года в Иране (переименован из Персии в 1935-­м) появилась республика. Но все структуры государства были пронизаны влиянием советской, английской и американской разведок. Это похлеще нынешнего Печерского суда г. Киева будет!.. Поэтому хитрый Хомейни, наплевав на приютивших его парижан, придумал «стражей исламской революции». Такой себе гитлеровский СС исламского образца. И если суд неправильно судит или министр неправильно правит (аятолла лучше знает, как судить и править), то приходят «стражи» и расстреливают и судей, и министров, и акции вышедших на протесты иранцев.

Да, но Иран стал независимым! Правда, путем большевистского террора, тотальной исламизации и подавления инакомыслия. Хотя там и вправду проходят честные выборы и почти нет коррупции. ..

Вместо алаверды. Гитлер у нас, слава Богу, не придет — те, кто обычно подобных финансируют, ему ныне, как и Ярошу, дадут лишь покрасоваться, а затем уберут, как Сашка Белого… Эрдоган у нас тоже не появится. Он даже на выборах в райсовет в условиях Украины провалится… Сталин (не обязательно левой окраски) тоже не покатит ­ в спецслужбах и в армии нынче просто нет людей, способных выполнять приказы… Нет у нас и авторитетной церкви, да и верующих, чтобы творить террор, оглядываясь то ли на Бога, то ли на аятоллу.

Отсюда вывод: нужен поиск нашего нового пути из колониальной зависимости. Без стрельбы, концлагерей, но с включенными мозгами. Ведь вопреки политике Яценюка­Гройсмана они в Украине еще остались! Украинцы стабильно либо в чемпионах, либо в призерах чемпионатов мира по шахматам. Осталось эти мозги лишь найти и удачно применить.

Леонид РОМАНОВИЧЕВ