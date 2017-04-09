Урановая угроза возле Вольнянска – выдумка или реальность? (ФОТОРЕПОРТАЖ)

На расстоянии 2 километров от Вольнянска, на территории Павловского сельского совета, между селами Беляевка и Зеленое планируют создать карьер по добыче высокомарочного каолина, который используется в предметах ежедневного обихода. Уже и предприятие создано — Беляевский обогатительный комбинат. Однако в Вольнянском районе ходят слухи о том, что под слоем каолина находится уран, что может привести к большим негативным последствиям как для экологии, так и для здоровья проживающих в этой местности людей

В пятницу, 31 марта, сотни жителей Вольнянска вышли на митинг к районной администрации, которая в этот же день анонсировала проведение общественных слушаний по острому вопросу. Люди недовольны деятельностью районной власти и всерьез обеспокоены возможными негативными последствиями от функционирования карьера. Участники акции уверены в том, что под слоем каолина находится уран. Свои догадки они подтверждают некой соответствующей картой, которую, по их словам, без труда можно найти на просторах интернета, а также статьями в местной прессе.

– В газете написано, что урановые залежи находятся под глиной и альфа­частицы попадут в каждый дом. Как этому не верить?! Это отравит весь Вольнянск, Запорожье и все близлежащие села. Но там же жить людям! То, что они хотят построить карьер — это же преступление, – эмоционально рассказывает участница митинга Алла Леонидовна.

Помимо плакатов активисты устроили флешмоб ­ принесли гроб с похоронными венками, который, по их задумке, символизирует похороны экологии. Также местные жители крайне недовольны работой главы районной администрации Вольнянского района Александра Руденко. По их мнению, чиновник самостоятельно подписал документ, который разрешает добычу каолина в Вольнянске.

– Мною было подписано разрешение на разработку детального плана земельного участка. Это ­ карта территории, а уже ее утверждение предполагает проведение общественных слушаний. Администрация самостоятельно инициировала проведение данных слушаний. Мы сами пригласили разработчика, чтобы услышать его позицию. То есть все пришедшие сюда жители должны были цивилизованно зайти в зал и задать волнующие их вопросы, – рассказал Александр Руденко.

По словам главы районной администрации Вольнянского района, жители сами отказались от своих собственных земельных участков и получили за это деньги. Для того чтобы получить разрешение на изготовление детального плана территории, кроме пакета документов, необходимо получить согласие собственника земельного участка на то, что он в будущем согласится на выкуп этих земель для общественных нужд.

– Если у вас есть 6 га земли, вы просто так от них откажетесь? Конечно же, нет! Есть две категории несогласных людей. Первая – против, потому что якобы будут какие­-то негативные последствия. Например, перебои с подачей электроэнергии, пропадет вода, не будет, где пасти коров и т.д. Вторая в свою очередь сказала: у соседей купили земли, а у меня когда будут покупать? То есть если бы собственники паев не дали разрешение ни на один пай, вопрос был бы снят, – добавил Александр Руденко. ­ Я в данной ситуации не имел права отказать.

Сказать однозначно, когда же скандальное производство по добыче белой глины начнется, глава районной администрации Вольнянского района не может. Сейчас пока идет речь только об утверждении карты, на которой будет отмечено, где находятся газопровод, паи, а также непосредственно «Беляевский комбинат».

Относительно самого острого вопроса – экологического, то, по словам Александра Руденко, залежей урана под землей нет. Еще в 2006 «Беляевский комбинат» получил разрешение на то, что без нарушения экологических, санитарных норм и без вреда для людей имеет право на добычу природных ископаемых. Если была бы угроза поднятия наверх урана, такого разрешения не было бы.

– Один из главных вопросов — наличие под землей залежей урана. Я планировал в ходе обсуждения написать запрос в «Укргеологию», чтобы они нам дали точную информацию: на какой конкретно глубине находятся эти частицы и несут ли они опасность для людей. Это и будет конструктивное обсуждение, – отметил Александр Руденко.

Совсем другого мнения по поводу реализации данного проекта придерживается народный депутат Вадим Кривохатько. Он считает, что ничего, кроме вреда, Вольнянск от этих строительных работ не получит. Нардеп выступил с пламенной речью перед митингующими, сделав акцент на том, что тяжелая строительная техника разрушит и без того не идеальные дороги. Депутат согласен с тем, что у строительной компании есть разрешение на добычу каолина, но он рассчитывает на поддержку жителей, которые не допустят этого. Отменить решение Александра Руденко может только глава Запорожской областной государственной администрации Константин Брыль, считает нардеп.

В свою очередь, собственник Беляевского обогатительного комбината Александр Вотинцев имеет совершенно иную точку зрения. По его словам, еще в 1983 году было пробурено более 40 километров скважин на исследование радиоактивности, и ничего угрожающего обнаружено не было. Летом 2016 года бизнесмен пробурил достаточное количество скважин и взял более 2 тонн керда на промышленные испытания. Александр Вотинцев утверждает, что снова наличие радиоактивных частиц выявлено не было.

– Эта земля богата полезными ископаемыми, запасов хватит на 2000 лет. Мы возили образцы грунта в Германию. Если бы они содержали радиацию, нас бы в страну не пустили. Исследования проводились годами, и никаких радиоактивных частиц найдено не было. Кто­-то целенаправленно накручивает местных жителей, только непонятно — зачем? – уверен Александр Вотинцев.

Также собственник комбината планирует, что предприятие будет вначале занимать 30 га территории. После старта промышленных работ ежегодно собираются осваивать от 15 до 40 соток земли. По предварительным подсчетам, прибыль будет составлять 80 миллионов гривен, соответственно, налог на прибыль в регионе будет дополнительно еще около 20 миллионов гривен. На первом этапе планируется трудоустроить около 60 человек со средней заработной платой 10 тысяч гривен. Налог на землю составит приблизительно 5,5 миллиона гривен, который остается местным бюджетам Вольнянска. Начать проектирование работ планируют через два месяца. Непосредственно строительные работы займут около 14­-16 месяцев.

Стоит отметить, что на митинге слово самому инвестору так и не предоставили, бизнесменов никто из местных жителей слушать не хочет.

Городской голова Вольнянска Наталья Мусиенко считает данную ситуацию патовой и активно поддерживает своих горожан. Она предложила массово отправлять обращения горожан во всевозможные инстанции с просьбой об отмене решения Александра Руденко. На митинге активисты собрали подписи против начала строительных работ карьера, в котором хотят добывать каолин. После многочисленных споров активистов все же с трудом уговорили пройти в зал райадминистрации для общественных слушаний и обсуждения волнующих вопросов.

Решительно настроенные митингующие не хотели слушать каких-­либо разъяснений и оправданий, они требовали конкретного результата. Таким образом, было принято решение создать инициативную группу, в которую вошли 15 человек. В ее состав вошли местные активисты, депутаты, а также запорожские экологи-­общественники, которые приехали поддержать жителей Вольнянска. Помимо этого общественность приняла решение отозвать подпись главы районной администрации Вольнянского района Александра Руденко на разрешение разработки детального плана земельного участка. Обращение намерены отправить в Запорожскую областную государственную администрацию на имя Константина Брыля.

Думка голови Всеукраїнської екологічної ліги Ірини Пирогової: «Хочу визначити свою позицію щодо протестів вільнянців проти розробки кар’єру з покладами каоліну. У мене була можливість ознайомитися (хай і бігом) з розробленим «Детальним планом території…» на замовлення РДА. Вже в самому плані містяться великі суперечності. Більш того, у цій документації вказана необхідність зміни цільового призначення земель. Розумієте, про що мова? Про уран. Він тут поки що взагалі ні до чого. Я не бачила експертизу фахівців, яка доводила би або спростовувала цей фактор – уранові поклади. Отже, це ­ сільськогосподарські землі. І на важелях лежать прибутки від вирощування продукції (хай і примітивна, але це ­ продукція) і знищення цих земель заради сировини. Ось це і має бути порівнюваним. Громада, на мій погляд, обурена (не злякана вивільненням урану, що не є доведеним) тим, що у неї навіть ніхто не спитав її думки. Вибачте, блєяніє голови РДА щодо того, мовляв, розробка детального плану не передбачає громадські слухання – це дурня. Вони можуть скликатися без усіляких передбачених у якихось постановах пунктів. Мало б бути так: якщо голова району отримав від ТОВ «Біляївський збагачувальний комбінат» запит щодо розробки технічної документації, якщо цей голова ­ не зайда, то добре знає, що Вільнянськ давно перманентно і не дуже протестує проти цього видобутку. Мав би той очільник району скликати нараду з головою міста, сільради, райради і т.і. І спитав би їх: що, шановні, будемо робити? Може, давайте скличемо громаду? А так ­ ні, тихцем дозвіл на розробку плану, а потім з громади роблять дурнів, які не розуміються на уранових покладах. Лукавство! Тим більше, мова не просто про кар’єр, а про збагачувальну фабрику. Це кардинально змінить гідрологічний режим всього регіону».

Мила ЛИСОВСКАЯ