Что нам безвиз и МВФ готовят?

Райское яблочко в виде безвизового режима для Украины в Евросоюз и четвертого транша от МВФ вновь засияло на горизонте и начало манить не нуждающихся в них простых украинцев. В очередной раз нам пообещали к лету полную реализацию соглашения о безвизовом режиме, согласно которому 90 дней украинцы могут спокойно пребывать на территории любой страны ЕС без виз. Забыли только сообщить, что объем документов для проезда на территорию Европы не уменьшился ни на один и этот пакет документов нужно будет везти не в посольство, а на границу, где очереди станут похлеще советских очередей за продуктами питания, и неизвестно, как оценят этот пакет документов европейские пограничники и таможенники

Если раньше какой-­то документ необходимо было исправить, как того требовали в посольстве, то, находясь на территории своей страны, это можно было сделать без проблем, хотя и с нервотрепкой. А вот находясь уже на границе и не будучи способным исправить какой-­либо документ, если в нем что-­то не понравилось пограничной службе, придется возвращаться и начинать все сначала. Успокаивает лишь то, что подавляющему большинству граждан не придется проходить эту волокиту. А еще при пересечении границы камнем преткновения может стать количество денег, которые вы везете с собой. Например, потенциальный турист считает имеющуюся у него 1 тысячу евро огромной суммой, но пограничнику этого может показаться недостаточно, т.к. жизнь и цены в Европе немалые, по крайней мере, по отношению к украинским доходам. И этот факт может стать причиной если не поворота вас обратно, то долгих перепалок с пограничником и убеждением его в том, что вы не собираетесь работать в ЕС. Кто-­то скажет, что не стоит сгущать краски и ничего подобного не случится. Дай-­то Бог! Но тем немногим украинцам, готовым воспользоваться безвизовым режимом, лучше быть готовыми и к подобному сценарию, чтобы, по крайней мере, он не был неожиданностью.

Впрочем, так ли мало украинцев захотят попасть в ЕС? 2,5 млн украинских гастарбайтеров на территории России сегодня оказались в тяжелом положении. Российская власть запретила им переводить заработанные деньги домой в Украину. А ведь эти деньги кормили не только их семьи, но и украинский бюджет. Каким образом, спросите вы? Да даже благодаря простейшим товарно-­денежным отношениям. Чем больше денег у населения, тем выше его покупательная способность, тем больше поступлений в госбюджет. Теперь огромное число украинцев в очередной раз обеднело, а их кормильцы вынуждены будут возвращаться на Родину и пополнять отряды безработных или искать пути и лазейки, как все-­таки отправить заработанные деньги своим семьям. Вот этот огромный отряд безработных и может ринуться в противоположную сторону, т.е. в ЕС на заработки. А безвизовый режим строго ограничивает права и свободы украинцев в Евросоюзе – можно все, кроме работы и криминала. За 90 дней много вообще не заработаешь, да и эти скромные возможности пресекаются европейскими законами и распоряжениями. Опять же, наверное, возможны какие-­то уловки, лазейки и другие сомнительные пути, чтобы задержаться в Европе и продолжить нелегальную работу, но тут нас ожидает готовый механизм приостановки безвизового режима. Это означает, что если издержки безвиза для европейских стран окажутся слишком большими, этот псевдо-льготный режим будет приостановлен.

Ну и что же нужно делать, чтобы наши люди не уезжали за рубеж от отчаяния и бедности? Ответ не оригинален – формировать дополнительные рабочие места дома в Украине и давать достойную заработную плату. Но пока мы идем иным путем. Визит г. Порошенко на Мальту завершился договором о поступлении на украинский счет аж 600 млн евро и очередным обещанием получить от МВФ четвертый транш в 1 млрд долл. Скажите, этих денег достаточно для организации дополнительных рабочих мест, хотя бы для гастарбайтеров, работающих сегодня в разных странах и которых, по некоторым подсчетам, более 5 млн человек? Разумеется, нет. Этих денег недостаточно и для оплаты долгов по предыдущим кредитам, которые могут быть оплачены только при условии, что в стране достаточно рабочих мест и работающие люди стремительно пополняют госбюджет и Пенсионный фонд. Таким образом, возникает замкнутый круг, и для его разрыва, скорее всего, придется принять все кабальные условия МВФ. Сегодня правительство пытается успокоить людей, что не будет повышения пенсионного возраста, а между тем, уже было объявлено, что тарифы на газ и отопление опять будут повышаться, т.к. теперь предстоит отдельно платить за транспортировку газа. А ведь, повышая тарифы в 2 раза на одно только отопление, премьер твердо обещал, что это последнее и окончательное повышение.

Расчет делался на то, что люди забудут это обещание и очередное повышение пройдет незаметно. В принципе, так и вышло, и люди будут в отчаянии платить по новым тарифам или не платить, потому что нечем, и при этом вступать в конфликт с государством, но вспоминать обещания г. Гройсмана точно не будут. Вот так, скорее всего, произойдет и с остальными кабальными условиями выдачи четвертого транша МВФ.

Пока все горячо спорят о реформах, а правительство убеждает, что они идут полным ходом, наверняка уже подготавливается очередное непопулярное решение, не исключено – о повышении пенсионного возраста. Понятно, что кредит МВФ спасает не страну, а власть, которой нужно продержаться на плаву до очередных или внеочередных выборов. А дальше украинцы будут выплачивать все кредиты уже при новой власти, и дай Бог, чтобы она не продолжала загонять страну в долговую яму.

Татьяна НИКОЛАЕВА