Электронная и интернет-зависимость: когда начинать бить тревогу?

Сегодня большинство людей не представляют свою жизнь без интернета. Нельзя не признать большое количество преимуществ, которые принес интернет в жизнь каждого из нас. Но есть в этом и обратная сторона медали. К сожалению, переизбыток хорошего часто приводит к негативным последствиям ­ у большинства возникает зависимость от всемирной сети, которую ВОЗ намерена признать заболеванием

Об особенностях психического расстройства рассказала психолог, психотерапевт Анна Пришутова, которая неоднократно сталкивалась на практике с такими случаями: «Об интернет-­зависимости как психическом расстройстве говорят с конца 90-­х годов 20-­го века. Было замечено, что длительное пользование интернетом приводит к стрессу и агрессивному поведению.

В наше время пристрастие к интернету не считается «настоящим заболеванием», а отнесено к «состояниям, требующим изучения». К людям, имеющим эту зависимость, относят от 2 до 10% населения планеты. И данные говорят о неутешительной тенденции в будущем. Интернет­зависимости больше подвержены мужчины, чем женщины. Уже сейчас выделены некоторые проявления, позволяющие говорить о необходимости обратиться за помощью к психотерапевту.

Если человек проводит в сети более 5 часов в сутки, и при этом данное время не посвящено работе или учебе. По роду «деятельности в сети» даже пытаются классифицировать инет­зависимость. Чаще всего люди играют, знакомятся, занимаются кибер­сексом или заняты «перелистыванием страниц».

Люди испытывают выраженное беспокойство, растерянность, раздражение при невозможности быть «он­лайн». И наоборот, настоящую радость и облегчение при каждом контакте с сетью (интернет часто заменяет весь остальной реальный мир).

Через довольно непродолжительное время отмечается нарушение сна, падение работоспособности, ухудшение внимания, снижение способности к анализу информации. Еще через какое-­то время могут появиться симптомы хронической усталости с апатией, депрессия. Также могут развиваться в разной степени проявления социальной дезадаптации и фобические симптомы, становятся очевидными волевые нарушения. Перечень соматических проявлений тоже впечатляет. Страдают зрение (и с защищенными экранами тоже), опорно-­двигательная система (развиваются сколиоз, остеохондроз, артрозы), сердечно­сосудистая система (нарушения ритма сердечных сокращений, дистония, варикозное расширение вен).

Более подвержены таким проявлениям подростки и молодежь. Это связано с тем, что люди старшего возраста формировались, достигали психологической зрелости в «мире без интернета». А зрелая личность всё же сложнее меняет свои ценности, ведущие потребности и привычки.

У подростков часто не только исчезают интересы, не связанные с интернетом, но и отсутствует потребность в живом контакте со сверстниками, зачастую ребенок вообще боится всего нового, тем более знакомства с новыми людьми. Соматические проблемы также выражены значительнее, так как эти системы органов не успели сформироваться к моменту появления зависимости.

Лечение сложное и кропотливое, как при любой другой зависимости. Практически во всех системах лечения инет­зависимости, помимо медикаментозной терапии и психотерапии, соблюдается строгий режим дня с обязательными физическими нагрузками и трудотерапией. И, конечно, с полным исключением возможности быть в сети. И всё же самым мощным фактором выздоровления является осознанное стремление самого пациента уйти от зависимости. И снова с лечением подростков сложнее. У ребенка еще не сформированы собственные принципы и ценности. В подростковом периоде особой ценностью является возможность получить одобрение сверстников (родители в этот период жизни отвергаются как авторитеты). При этом появляется особо много страхов и сомнений в себе и в жизни, недостаточно жизненного опыта (на который можно было бы опереться в принятии решений). Подростки импульсивны, эмоциональны и чувствительны, склонны к переживанию одиночества, неуверенности и неудовлетворенности собой, отверженности. Это всё ­ факторы риска. Очень важно, чтобы родители сохраняли максимально возможный уровень доверительности и доброжелательности в отношениях с детьми, при этом могли бы проявить твердость и взять на себя ответственность за определенные «дисциплинарно-­административные» меры воздействия. Режим дня и некий обязательный объем дел и занятий в жизни ребенка может быть поддержан именно благодаря волевым решениям родителей. Как правило, это долгий и трудный период в жизни семьи. И помощь психотерапевта обычно одинаково важна и необходима и ребенку, и родителям».

В свою очередь с появлением интернета активно стали развиваться и различные приспособления для использования данного блага цивилизации. Сейчас практически у каждого есть тот или иной гаджет, без использования которого трудно обойтись в современном мире. Но чрезмерное увлечение также приводит к пагубному привыканию. Психологи выявили новый вид психологической зависимости – гаджет­аддикция. Стоит отметить, что создатели крупнейших корпораций, производители персональных и планшетных компьютеров и т.д. не разрешают своим детям долго использовать свои изобретения. Так, к примеру, Стив Джобс во время интервью рассказал, что его дети практически не применяют его технику. Родители ограничивают время, которое дети могут тратить на новые технологии. Использование ПК допускается только для решения школьных заданий. Эти ограничения делаются для того, чтобы не возникла опасность чрезмерного увлечения интернетом.

На сегодня не менее опасно и увлечение социальными сетями, не так давно, буквально полгода назад в Запорожской области ради селфи погиб 23-­летний парень. На станции «Вольнянск» юноша упал между железнодорожными путями с пешеходного моста. По словам очевидцев, компания молодых людей, среди которых был и погибший, фотографировалась на мосту. Ради необычных кадров люди готовы рисковать собственным здоровьем и жизнью.

Сейчас популярна так называемая игра «Телефоны на стол». Суть игры состоит в том, что компания друзей или коллег за обедом, ужином и т.д. кладет мобильные телефоны в центр стола и заказывает еду. С этого момента игра начата. Цель – ни в коем случае не отвлекаться на уведомления и вибрации телефона. Как только один из компании возьмет свой телефон и начнет просматривать сообщения или отвечать на звонки, он и оплачивает совместный обед или ужин.

Возможно, стоит переоценить свое отношение к интернету и другим благам цивилизации. Необходимо больше внимания уделять реальным вещам, нежели виртуальным, чтобы не попасть в плен всемирной сети и не искать оттуда выход.

Анастасия Кандыбей