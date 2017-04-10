В Запорожской области первой в Украине ввели предоставления военным инвалидам III группы компенсации на приобретение жилья

В Запорожской области с целью социальной поддержки ветеранов войны, труда, детей войны, лиц с инвалидностью, участников антитеррористической операции приняты изменения и дополнения в областной Программы социальной поддержки ветеранов войны, труда, детей войны, лиц с инвалидностью, других социальных групп населения, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах, «Навстречу людям». Об этом сообщает пресс-служба Запорожской ОГА.

Известно, что теперь предусмотрено предоставление денежной компенсации инвалидам войны III группы из числа военнослужащих, принимавших непосредственное участие в антитеррористической операции, и нуждающихся в улучшении жилищных условий для приобретения жилья. В этом году на эти цели предусмотрены расходы в сумме 12686,436 тыс. Грн. с возможностью дальнейшего увеличения.

Запорожская область является первой в Украине, которая предоставляет такую ​​помощь инвалидам III группы из числа участников АТО.

Также увеличены расходы в 2017, 2018, 2019 годах на уровне 29200000. Грн. с возможностью дальнейшего увеличения для предоставления адресной денежной помощи гражданам, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах, на общую сумму 4200 тыс. грн.