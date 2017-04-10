В Запорожском регионе 24 тысячи человек официально не могут найти работу

По состоянию на 1 апреля 2017 года на учете в центрах занятости Запорожской области находится 23,5 тысячи безработных.

Безработных могло быть и больше, но работники органов службы занятости области в течение 1-го квартала года помогли 6,5 тысячам безработных запорожцев найти работу.

Справедливости ради отметим, что безработных в нашем регионе намного больше, но кого-то устраивает такая жизнь, многие имеют незаконный приработок, немало людей получают зарплату «в конверте», а некоторые просто не могут официально получить статус безработного. Или не хотят.

Как сообщила пресс-службы Запорожской облгосадминистрации, 15 человек получили одноразовую выплату помощи для организации собственного бизнеса.

Около 4,7 тысячи безработных запорожцев прошли профессиональное обучение, переобучение и повышение квалификации. За три месяца 3,4 тысячи безработных приняли участие в общественных и других работах временного характера.