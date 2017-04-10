В Запорожье вороватым соцработникам грозит по году тюрьмы за каждый похищенный миллион

Ушлые работники соцсферы положили в свой карман 12 миллионов «переселенческих» гривен, надеясь, что никто не заметит такой дыры в бюджете.
Трех работников управления социальной защиты населения одного из районов Запорожья, воровавших бюджетные средства, выделенные государством на поддержку переселенцев, задержали правоохранители.
По информации пресс-центра СБУ, ушлые чиновники оформляли пакеты документов для проведения выплат лицам, которые на самом деле не имели права на их получение. По договоренности с руководством одного из банков оформляли банковские карточки, куда безосновательно приписывали социальные и пенсионные выплаты.
Затем эти деньги они переводили в наличные и вывозили во временно оккупированные территории.
Всего злодеи успели вывести из госбюджета примерно 12 миллионов гривен.
Троице «соцзащитников» объявлено о подозрении по ст. 255 УК (создание преступной организации), 258-3 УК (создание террористической организации), ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества путем злоупотребления служебным положением) и 366 УК (служебный подлог).
Всем подозреваемым грозит по 12 лет с конфискацией имущества.