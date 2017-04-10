Депутат от БПП пытается понудить мэра Запорожья выполнять закон

Депутат Запорожского горсовета Андрей Согорин разместил на своей страничке в ФБ проект своего обращения к мэру Запорожья Владимиру Буряку.

«За полтора года на официальном сайте Запорожского горсовета не опубликовано ни одного кадрового распоряжения городского головы. Попытаемся исправить», — написал депутат в своем обращении.

Правда, Андрей Согорин, как глава постоянной комиссии по законности, регламенту и депутатской деятельности совершил грубую ошибку в документе — перепутал года, указав 2014 год, когда ни его, ни Буряка в кабинетах мэрии еще не было.