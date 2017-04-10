Доходы мэра Запорожья и его заместителей

Запорожские чиновники начали активно «делиться» информацией о нажитом имуществе, зарплате и других доходах, полученных в 2016 году. В частности, на сайте единого реестра е-деклараций уже появились данные о «богатстве» городского головы Владимира Буряка и его заместителей.

Стоит отметить, что в 2016 году зарплата Владимира Буряка уже не исчислялась миллионами, как в 2015 году. За работу в исполнительном комитете Запорожского городского совета Владимир Викторович за год получил 385 719 гривен (для сравнения – в 2015 году было задекларировано 3,7 млн гривен). То есть из-за смены места работы с «Запорожстали» на кресло городского головы доход Владимира Буряка сократился в 10 раз. В остальном декларация Запорожского мэра за 2016 год мало чем отличается от аналогичного отчетного документа 2015 год. Разве что удивил градоначальник размером наличных средств. В этой графе у Владимира Буряка вписано больше 5 миллионов гривен и 12 тысяч долларов.

Стоит отметить, что существенно сократилась и прибыль заместителей городского головы. Как известно, все эти должностные лица в прошлом, как и мэр, работали на «Запорожстали».

Например, первый заместитель городского головы Сергей Мешок в прошлом году заработал 232 тысячи гривен, что почти в 5 раз меньше, чем задекларированная за 2015 год сумма. В ООО «Социальные инициативы», где до исполнительного комитета и трудился Сергей Мешок, доход нынешнего представителя власти составлял больше 1 млн гривен в год. Но несмотря на существенные потери в зарплате, первый заместитель приумножил сумму наличных. Согласно декларации в 2016 году у Сергея Мешка — 550 тысяч гривен и 23 тысячи долларов наличных средств (для сравнения — в 2015 было 110 тысяч гривен и 23 тысячи долларов). Известно также, что в прошлом году первый заместитель стал владельцем квартиры стоимостью 298 тысяч гривен.

Более скромными стали и доходы другого заместителя городского головы Анатолия Пустоварова. Должность на «Запорожстали» приносила нынешнему представителю власти 594 тысячи в год (согласно декларации за 2015 г.). Теперь же в исполнительном комитете горсовета заработок Анатолия Пустоварова составляет 211 тысяч гривен. При этом у заммэра — 660 тысяч гривен на банковских счетах и 500 тысяч гривен наличными.

Практически в 3 раза уменьшился доход и заместителя мэра Владимира Волобуева. В 2015 году, работая на «Запорожстали», представитель власти заработал 730 тысяч гривен. В 2016 году в декларации Волобуева числится уже другая должность в исполнительном комитете горсовета и другая зарплата. За год согласно отчетной документации он получил 267 тысяч гривен. При этом Владимир Волобуев набрал банковских кредитов на 700 тысяч гривен. Также заммэра приобрел в 2016 году квартиру и автомобиль марки КІА стоимостью более чем по 0,5 миллиона гривен, соответственно.

Уменьшились доходы и еще одного выходца из «Запорожстали» — Романа Омельяновича. На должности заместителя мэра в 2016 году он заработал 220 тысяч гривен (против почти 0,5 миллиона в 2015 году на металлургическом комбинате).