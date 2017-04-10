Жители Запорожской области в пятерке лидеров недовольных правительством (ГРАФИК)

За март месяц в 2017 году в государственное учреждение «Правительственный контактный центр», которое обеспечивает функционирование правительственной «горячей линии» и сайта Центра, поступило 125 180 обращений (из них — 4068 электронных, принятых через веб-сайт Центра (3410) и Правительственный портал (658).

Как сообщает Департамент информации и коммуникации с общественностью секретариата КМУ, зачастую в расчете на 10000 населения, в Правительственный контактный центр обращались жители областей:

г. Киева (28,5);

Днепропетровской (22,4);

Харьковской (18,0);

Херсонской (16,4);

Запорожской (15,3);

Кировоградской (14,1).

Самое маленькое количество звонков сделали жители Тернопольской (4,6) и Волынской (5,1) областей. Средний показатель обращений по Украине — 11,3 обращения.

Проблемные отрасли разделились на несколько частей:

социальной защите населения (15 160 обращений, или 28,5%);

коммунальном хозяйстве (8390, 15,7%);

деятельности должностных, служебных лиц (5049, 9,5%);

оплаты труда (2182, 4,1%);

деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления (2139, 4%);

пенсионного обеспечения (1736, 3,3%).

В результате Запорожская область вырвалась в ТОП-5 (по итогам марта) по количеству обращений. Нас опережают только Донецкая, Харьковская, Днепропетровская области и г. Киев.

Отметим, согласно данным Правительственного контактного центра, в марте 2017 года поступило 5023 обращения от жителей Запорожской области. В то время, как в феврале – 5201.