Житель Запорожья зарабатывал по десять тысяч гривен в день, изготавливая метамфетамин (ВИДЕО)

Борцы с наркопреступностью раскрыли «бизнес»

38-летнего запорожца, который дома устроил нарколабораторию по производству метамфетамина.

По информации пресс-службы ГУНП в Запорожской области, в рамках уголовного производства, начатого по ст. 309 УК «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», работники управления противодействия наркопреступности провели обыск по месту жительства гражданина

Во время обыска полицейские обнаружили в помещении настоящую лабораторию, в которой изготавливалось психотропное вещество метамфетамин.

В результате правоохранители изъяли: около 100 граммов готового к употреблению метамфетамина;

9 килограммов прекурсоров и 7 литров растворителей; «линию» для изготовления метамфетамина и еще 30 единиц приспособлений и оборудования, которое использовалось для изготовления психотропного вещества.

Изъятое психотропное вещество, прекурсоры и химическое оборудование направлено на исследование в Запорожский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины.

Предварительная стоимость изъятых наркотиков составляет около 200 000 грн. В отношении задержанного возбуждено еще два уголовных дела. наркодельцу грозит до пяти лет лишения свободы.