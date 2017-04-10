Запорожская область превратилась в вотчину Ахметова и его банды

Запорожская область оказалась оккупированной одним олигархом и она превратилась в вотчину Ахметова и той банды, которую он привел из Донецка.

Такое заявление бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сделал, выступая перед жителями города Гуляйполе.

По его словам, Запорожская область превратилась в вотчину Ахметова.

«По данным, у него имущество за последний год увеличилось на 2 млрд долларов, но люди, которые на них работают … у них зарплаты в гривнах. Это означает, что у Ахметова в два раза увеличилось имущество в долларах, а у них в 4-5 раз сократилось в тех же долларах», — говорит Саакашвили.

Политик также добавил, что малый бизнес в Запорожской области сократился на 25%, а в Украине за последние годы уничтожили 300 сел.

«Сегодня уже всех пенсионеров, детей, студентов содержат 11 миллионов работающих украинцев, у которых есть позитивный доход. Еще 2-3 миллиона уедут, и некому будет содержать даже пенсионеров», — заявил Саакашвили.