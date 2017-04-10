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Запорожские спортсмены завоевали «золото» на чемпионате Украины по пауэрлифтингу (ФОТО)

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user444
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На днях в Днепре завершился открытый Всеукраинский чемпионат по пауэрлифтингу.

На соревнования заявилось более 150 участников из Украины и других стран. Всего от клуба участвовало 4 человека, т.к это были промежуточные соревнования перед Кубком мира, который будет проходить 10-11 июня в Днепре. Все атлеты участвовали в аматорском дивизионе, т. е с выборочным прохождением процедуры взятия проб на наличие запрещённых препаратов.

Воспитанники клуба «ЧЕМПИОН» с Запорожья привезли 6 медалей и кубок абсолютного победителя соревнований:

  • Кузьменко Олег – мастер спорта, ветеран пауэрлифтинга выжал во втором подходе штангу весом в 120 кг и занял среди ветеранов 2 место;
  • Криуля Сергей, впервые выступавший на соревнованиях по пауэрлифтингу выполнил норматив кандидата в мастера спорта, заняв при этом в открытой возрастной категории 1 место;
  • Фресин Илья самый молодой и перспективный атлет (16 лет) выполнил норматив Мастара спорта одолев 180 кг в становой тяге получил 2 золотых медали в тинейджерах и в открытой категории;
  • Чмарак Сергей – тренер клуба выжал штангу весом 192,5 кг при собственном весе 98.4 кг, тем самым опередив всех участников и став Абсолютным чемпионом Украины.

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