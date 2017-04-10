Запорожские спортсмены завоевали «золото» на чемпионате Украины по пауэрлифтингу (ФОТО)

На днях в Днепре завершился открытый Всеукраинский чемпионат по пауэрлифтингу.

На соревнования заявилось более 150 участников из Украины и других стран. Всего от клуба участвовало 4 человека, т.к это были промежуточные соревнования перед Кубком мира, который будет проходить 10-11 июня в Днепре. Все атлеты участвовали в аматорском дивизионе, т. е с выборочным прохождением процедуры взятия проб на наличие запрещённых препаратов.

Воспитанники клуба «ЧЕМПИОН» с Запорожья привезли 6 медалей и кубок абсолютного победителя соревнований: