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Запорожские студенты ждут повышения стипендии

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user444
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Стало известно, что одаренным студентам увеличен размер стипендии. Об этом сообщает пресс-служба Запорожской ОГА.

Изменения по повышению стипендии были внесены в Программу развития образования Запорожской области на 2013-2017 годы.

С целью повышения размера областной стипендии учащимся профессионально-технических учебных заведений области с 600 грн. до 1000 грн. необходимо увеличить объем финансирования в 2017 году на 144 тыс. грн. Общий объем расходов на выполнение этого за счет средств областного бюджета составит в текущем году 396 тыс. Грн.

С целью повышения размера стипендии Запорожского областного совета 10 студентам высших учебных заведений области с 1000 грн. до 2000 грн. необходимо увеличить объем финансирования в 2017 году на 90 тыс. грн.

Кроме этого, для увеличения стипендий Запорожской областной государственной администрации 10 студентам высших учебных заведений области с 1000 грн. до 2000 грн. необходимо увеличить объем финансирования также на 90 тыс. грн.

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