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Запорожских ученых президент Украины наградил Государственной премией

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user444
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Указом Президента Украины №101/2017 присуждена Государственные премии Украины в области науки и техники 2016 на основании представления Комитета по Государственным премиям Украины в области науки и техники. Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

Так, за работу «Создание и внедрение нового класса эвтектических композиционных материалов в инновационные технологии предприятий машиностроения» премия присуждена:

  • Ивщенко Леониду Иосифовичу — доктору технических наук, профессору Запорожского национального технического университета;
  • Меркулову Вячеславу Михайловичу — кандидату технических наук, первому заместителю директора, главному конструктору тематического направления государственного предприятия «Запорожское машиностроительное конструкторское бюро «Прогресс» имени академика А.Г.Ивченко;
  • Коцюбе Виктору Юрьевичу — заместителю технического директора публичного акционерного общества «Мотор Сич».

Указом также установлен размер Государственной премии Украины в области науки и техники на 2016 год — двести пятьдесят тысяч гривен каждая.

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