Запорожского автовладельца, таранившего дерево, вырезали из останков «Жигули» (ВИДЕО)

Ночью, 8 апреля, 40-летний житель Энергодара на дороге возле городского парка на «Жигулях» зацепил «Опель».

От удара машина, в которой находился еще и пассажир, вылетела с дороги и врезалась в дерево. На место ЧП прибыли медики, но вытащить пострадавших из останков авто не смогли.

Из автомобиля, видимо, не подлежащего ремонту, водителя и пассажира спасатели вырезали с помощью спецтехники. Пострадавшие получили множественные ушибы и переломы, но от госпитализации они отказались.

По предварительным данным, водитель и пассажир находились в состоянии алкогольного опьянения.