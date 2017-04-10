Домой Новости Запорожского автовладельца, таранившего дерево, вырезали из останков «Жигули» (ВИДЕО)

Запорожского автовладельца, таранившего дерево, вырезали из останков «Жигули» (ВИДЕО)

От
Valeriy
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Ночью, 8 апреля, 40-летний житель Энергодара на дороге возле городского парка на «Жигулях» зацепил «Опель».

От удара машина, в которой находился еще и пассажир, вылетела с дороги и врезалась в дерево. На место ЧП прибыли медики, но вытащить пострадавших из останков авто не смогли.

Из автомобиля, видимо, не подлежащего ремонту, водителя и пассажира  спасатели вырезали с помощью спецтехники. Пострадавшие получили множественные ушибы и переломы, но от госпитализации они отказались.

По предварительным данным, водитель и пассажир находились в состоянии алкогольного опьянения.

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