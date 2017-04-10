Домой Новости Запорожcкую плотину ДнепроГЭС снабдили освещением. Осталось положить асфальт

Запорожcкую плотину ДнепроГЭС снабдили освещением. Осталось положить асфальт

От
Valeriy
-
36
0
ПОДЕЛИТЬСЯ

Автопереезд через плотину ДнероГЭС оборудован современной системой освещения: заменены 172 старых натриевых светильника на современные светодиодные.

«С левой стороны, на подъезде к плотине, были заменены 85 светильников, с правой – 65, на самой плотине 22. Улучшились качество освещения, надежность, выдержаны все те параметры, которые предусмотрены для объекта стратегического значения», — рассказал главный инженер КП «Запорожгорсвет» Алексей Кочергин.

Преимуществом современных светильников является их экономичность — так как они потребляют электроэнергии на 30-40% меньше.

«Работа новых светильников рассчитана на 80 тысяч часов, в то время как старые натриевые лампы могли прослужить максимум до 10 тысяч часов, и их часто приходилось менять. В среднем в год система освещения функционирует порядка 4 тысяч часов. Таким образом, новые светильники прослужат до 20 лет», — отметил Алексей Кочергин.

Осталось передать эстафету обновления плотины «ЭЛУАДу», для наведения порядка на проезжей части.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here