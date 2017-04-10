Запорожcкую плотину ДнепроГЭС снабдили освещением. Осталось положить асфальт

Автопереезд через плотину ДнероГЭС оборудован современной системой освещения: заменены 172 старых натриевых светильника на современные светодиодные.

«С левой стороны, на подъезде к плотине, были заменены 85 светильников, с правой – 65, на самой плотине 22. Улучшились качество освещения, надежность, выдержаны все те параметры, которые предусмотрены для объекта стратегического значения», — рассказал главный инженер КП «Запорожгорсвет» Алексей Кочергин.

Преимуществом современных светильников является их экономичность — так как они потребляют электроэнергии на 30-40% меньше.

«Работа новых светильников рассчитана на 80 тысяч часов, в то время как старые натриевые лампы могли прослужить максимум до 10 тысяч часов, и их часто приходилось менять. В среднем в год система освещения функционирует порядка 4 тысяч часов. Таким образом, новые светильники прослужат до 20 лет», — отметил Алексей Кочергин.

Осталось передать эстафету обновления плотины «ЭЛУАДу», для наведения порядка на проезжей части.