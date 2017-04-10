Нетрезвые «ихтамнеты» забрели на минное заграждение под Донецком: четверо погибших

В рядах донбасских боевиков из-за грубых нарушений воинской дисциплины растут небоевые потери.

Как сообщило Главное управлении разведки Минобороны Украины, в результате подрыва на собственных минных заграждениях погибли четверо военнослужащих 1 Армейского корпуса («армия» самопровозглашенной «ДНР»).

Среди погибших — по два боевика из состава 3-й отдельной мотострелковой бригады (дислоцируется в Горловке) и 11-го отдельного мотострелкового полка (дислоцируется в Донецке).

Как уже сообщалось, в 3 отдельной мотострелковой бригаде в Горловке произошла перестрелка между двумя подразделениями, в результате которого были убиты двое боевиков, еще трое ранены.