Патрульные Запорожья надели наручники на психбольного, чтобы он не зарезал врачей (ФОТО)

Патрульные инспекторы около полутора часов уговаривали неуравновешенного мужчину не совершать самоубийства, когда поняли, что доводы бесцельны, выбили у больного нож и захлопнули браслеты на его руках.

Вчера, 9 апреля, патрульные получили тревожный вызов от медиков: в доме на улице Передаточной мужчина порезал себя ножом, но не позволяет медикам скорой оказать ему помощь. Больше того, грозил врачам оружием.

Прибыв на место ЧП полисмены попытались убедить окровавленного мужчину дать возможность медикам оказать ему помощь. Но тот ни в какую. Попишу-порежу, мол.

Свыше часа шли переговоры между полицейскими и неадекватным мужчиной, но затем инспекторы, улучшив момент, отобрали у горожанина нож и надели на него наручники.

По информации пресс-службы патрульной полиции Запорожья, врачи оказали пострадавшему неотложную помощь. Затем спецбригада скорой помощи госпитализировала запорожца в психбольницу.