Слухи об отставке губернатора Запорожской области Брыля оказались …слухами

После того, как глава Запорожской облгосадминистрации Константин Брыль не появился сегодня, 10 апреля, на рабочем месте, по Запорожью начали шириться слухи.

Дескать, сняли нашего губернатора. Некоторые вообще заявили: посадили-де в темницу сырую нашего, Константина-сокола ясного за дела темные.

Иные припомнили, что на прошлой неделе некоторые депутаты Верховной Рады от Запорожской области требовали возбудить уголовное дело в отношении Константина Брыля.

Якобы, действия главы области и его подчиненных могут подпадать под признаки преступления, предусмотренным частью 5 ст.191 Уголовного кодекса Украины, за которое предусмотрено лишение свободы от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Некоторые поведали в соцсетях, что читали Указ президента об отстранении губернатора…

«Как же многим этого хочется, я просто в отпуске», — написал Константин Брыль под постом в ФБ одной маститой запорожской журналистки, отметая досужие домысли недругов.