Футболисты «Зари» накануне матча с «Динамо» раскрыли все свои тайны запорожским журналистам (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Сегодня, 10 апреля, на тренировочной базе состоялась открытая тренировка футболистов луганской «Зари», которые из-за российской оккупации родного города третий год играют в Запорожье.

К чести главного тренера «Зари» Юрий Вернидуба, он не стал скрывать накануне ответственного матча с киевским «Динамо», что команда начала играть по новой схеме: 1-3-5-2, которая позволяет атаковать большими силами, подключая скоростных вингеров к штурму ворот противника.

«Я не думаю, что для Сергея Реброва, тренера «Динамо», эта схема нашей игры станет неожиданностью. Тем более, что «динамовцы» сами порой избирают такую тактику в поединках», — заявил Юрий Вернидуб.

Не стал скрывать Юрий Вернидуб и о составе лазарета ФК «Заря». Кто-то из игроков освобожден от тренировки по этой причине, несколько футболистов тренировались по индивидуальному графику, а основной состав, сделав усиленную разминку, разбился на квадраты, отрабатывая пасы, удары, обводку и иные техничские премудрости любимейшего вида спорта не только в Запорожье и Луганске, но и других городов и сел страны.

После окончания тренировки футболистов команды, журналисты и фанаты «Зари» при поддержке ТМ «Parimatch» смогли не только вживую пообщаться с игроками основного состава, но и сыграть с ними в футбол на мини-футбольной «поляне» (на большом поле журналисты быстро бы утомились).

По три профи в каждой из команд (для равенства сил) добавили мысли в действиях аматоров на поле. Два тайма по семь минут завершились результативной ничьей — 4:4.



Послематчевая серия пенальти все же выявила победителя.

По окончании товарищеской игры журналисты и верные болельщики ФК «Заря» (многие луганчане переехали в Запорожье жить после начала войны) получили от представителя ТМ «Parimatch» маленькие, но ценные подарки: футболки и шарфы.