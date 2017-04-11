Баянист из Запорожья и херсонская бандуристка исполнили песню Джо Дассена с французским исполнителем (ФОТОРЕПОРТАЖ, ВИДЕО)

В сети опубликвали видео, как французский певец Поль Манондиз и украинский инструментальный ансамбль «B&B project» создали нетрадиционную версию известной песни Джо Дассена «Et Si Tu N’Existais Pas» — мировой хит зазвучал под бандуру, баян и контрабас.

Как сообщают сами украинцы, что из любопытства решили попробовать исполнить новую версию этой песни, но уже во время первой репетиции были поражены результатом.

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«Нам было очень интересно увидеть, что получится при сочетании шарма французского певца и украинской бандуры … И во время первой репетиции все наши ожидания превзошли себя! Было достаточно одного выполнения, чтобы понять — мы понимаем друг друга без слов, не нужно было даже ничего переводить … Не зря говорят, что музыка — это интернациональный язык человечества », — говорят участники группы «B&B project».

Напомним: группа «B&B project» — состоит из двух участников, запорожский баянист Сергей Шамрай (из города Пологи) и херсонская бандуристка Татьяна Мазур. Они предоставил новое дыхание национальным инструментам. Бандура и баян могут звучать по-современному, рок-каверы и саундтреки в профессиональной аранжировке. Основная цель музыкантов — популяризировать украинские народные инструменты, путем поиска нового репертуара.

