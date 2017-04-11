Боевик-контрактник приехал в Запорожье из ОРДЛО на лечение, но попал в СИЗО

Террорист из банды «ЛНР» задержан в Запорожье сотрудниками спецподразделения.

По информации пресс-центра СБУ, 21-летний уроженец Донбасса принимал активное участие в вооруженном противостоянии силам АТО, в том числе под Дебальцево. Также он подозревается в совершении ряда других тяжких преступлений.

В Запорожье террорист прибыл в начале апреля на лечение, поскольку, по его словам, на временно оккупированных территориях лекарства либо отсутствуют, либо они стоят очень больших денег.

Начато производство по статье 258-3 УК «Участие в террористической организации». Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.