В запорожском музее открылась фотовыставка «Майдан 2014. Люди и события»

В Васильевском историко-архитектурном музее-заповеднике «Усадьба Попова» в честь Героев Небесной Сотни, прошло открытие фотовыставки киевского фотографа Владимира Клищевского.

Название — «Майдан 2014. Люди и события» .

Впервые эта выставка была представлена ​​в рамках фестиваля Запорожская книжная толока в феврале 2016 при поддержке Посольства Германии в Киеве.

Посмотреть на фотоработы можно до 24 апреля в Васильевском историко-архитектурном музее-заповеднике «Усадьба Попова» (Запорожская область, Васильевский район, г.. Васильевка, ул. Гагарина, 16)