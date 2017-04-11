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В Запорожском регионе на 1 вакансию претендуют 15 безработных

От
Valeriy
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По состоянию на 1 апреля 2017 года на учете в центрах занятости Запорожской области официально находится 23,5 тысячи безработных.

Как сообщила пресс-службы Запорожской облгосадминистрации, количество вакансий в базе данных государственной службы занятости Запорожской области составляет 1542 единицы.
Таким образом, нагрузка на одну вакансию составляет 15 безработных.

В течение первого квартала 2017 года 3509 работодателей предоставили в службу занятости информацию о вакансиях. Средняя продолжительность поиска работы в области составляет 88 дней. То есть за первые три месяца пребывания на учете по безработице в службе, человек, который действительно ищет работу, ее находит…

Впрочем, многие из безработных людей не спешат устраиваться на низкооплачиваемую работу, предлагаемую службой занятости, предпочитая получать выплаты по безработице, которые на порядок выше.

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