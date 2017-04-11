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В Запорожье кровавая резня закончилась убийством рецидивиста

От
Valeriy
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Сотрудники криминальной полиции Коммунарского отделения полиции Запорожья задержали мужчину, который во время конфликта совершил убийство своего знакомого.

На прошлой неделе рано утром в полицию позвонил житель дома на улице Европейской. Возле подъезда дома он обнаружил окровавленный труп мужчины. Полицейские установили личность погибшего — 46-летнего неоднократно судимого жителя города.

По информации пресс-службы Национальной полиции в Запорожской области, спустя несколько дней розыска сыщики получили оперативную информацию о возможной причастности к совершению убийства ранее судимого горожанина.

Оперативники установили местонахождение подозреваемого и задержали его. Выяснилось, что накануне ЧП поздно вечером между потерпевшим и 42-летним подозреваемым, которые были навеселе, на почве неприязненных отношений возник конфликт и началась драка. Как итог, более молодой драчун вытащил нож и нанес неприятелю ножевые ранения.

Коммунарским районным судом Запорожья гражданину избрана мера пресечения — содержание под стражей. Злоумышленнику за совершение умышленного убийства грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

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