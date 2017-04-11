В Запорожье суд оставил на работе троицу «соцзащитников», финансировавших из бюджета боевиков «ДНР»

В Запорожье суд оставил на работе троицу «соцзащитников», финансировавших из бюджета боевиков...

Прокуратура в апелляционном порядке требует арестовать и уволить трех работников Вознесеновского райуправления соцзащиты Запорожья, которые вместе с подельниками из Донбасса направили боевикам из украинского бюджета миллионы гривен.

Как уже сообщал «Верже», сотрудники СБУ раскрыли схему, по которой ушлые «созащитники» Вознесенского райуправления социальной защиты Запорожья совместно с двумя жителями города Макеевка (Донецкая обл.) разработали схему завладения бюджетными средствами путем оформления на основании недостоверных документов на жителей неподконтрольной территории Донецкой области социальных выплат и пенсий.

В дальнейшем начисленные средства конвертировались через банкоматы. Часть денег была направлена на финансирование террористической организации «ДНР».

Злодеи успели вывести из госбюджета примерно 12 миллионов гривен.

Троице «соцзащитников» и их подельникам объявлено о подозрении по ст. 255 УК (создание преступной организации), 258-3 УК (создание террористической организации), ст. 191 УК (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах) и 366 УК (служебный подлог).

Словом, особо тяжкие преступления, по которым подозреваемым грозит от 10 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По информации пресс-службы прокуратуры Запорожской области, организаторы преступной схемы – двое жителей Донецкой области — по решению суда взяты под стражу, а вот трое соцработников-злодеев на время досудебного следствия отправлены под домашний арест.

Прокуратура Запорожской области обратилась в апелляционный суд с ходатайством об изменении меры пресечения в виде домашнего ареста на содержание под стражей для предотвращения совершения злоумышленниками преступлений и препятствования установлению объективной истины в деле.

Также прокурор требует, чтобы «соцработников» отстранили от занимаемых должностей.