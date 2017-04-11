Генерал Назаров, осужденный на 7 лет тюрьмы за смерть 9-х запорожских летчиков, подаст жалобу

Генерал Назаров, осужденный на 7 лет тюрьмы за смерть 9-х запорожских летчиков,...

Генерал-майор Виктор Назаров, которого суд приговорил к семи годам тюрьмы, по делу о сбитом военном самолете Ил-76 над Луганским аэропортом летом 2014 года, не признал себя виновным и вместе с адвокатами подготовил апелляцию.

Как заявил Назаров в эфире одного телеканалов, суд не установил официальной причины, что повлекло катастрофу, то есть – из какого оружия сбили ИЛ-76.

«Суд фактически не установил, что стало причиной сбивания самолета, — так же, как этого не сделали в течение досудебного расследования в течение года, и мы об этом сейчас пишем в апелляции», — сказал он.

Как ранее собщал «Верже», 27 марта Павлоградский суд признал Назарова виновным в служебной халатности, которая повлекла гибель военных.

Генерал Виктор Назаров приговорен к 7 годам лишения свободы по делу о крушении военно-транспортного самолета Ил-76 летом 2014 года, в результате чего погибли 49 военнослужащих Вооруженных сил.

Напомним, 14 июня 2014 года был сбит Ил-76 Воздушных сил при заходе на посадку на аэродром в Луганске. На борту самолета находились 40 украинских военнослужащих и 9 членов экипажа из Мелитополя. Все они погибли.

Кстати, воинского звания Назарова суд не лишил и до вступления приговора в законную силу он оставлен на свободе.