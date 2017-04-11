Жители Запорожья могут полюбоваться вытынанкой страусиных яиц (ФОТОРЕПОРТАЖ)



Вытынанка, крапанка, дряпанка, квилинг, малеванки, крашанка, вышивка, мотанки, декупаж, травянки — это лишь малый перечень техник, в которых представлены работы на фестивале писанок «Писанковий рай».

Выставка проходит в Запорожском областном центре молодежи с 7 по 14 апреля. На ней представлено около 3,5 тысяч работ мастеров со всей Запорожской области.

Авторы работ — школьники и воспитанники внешкольных учебных заведений, учащиеся учебных заведений профессионально-технического образования и студенты вузов от 6 до 21 года.

В частности, картины, мотанки, куклы ручной работы, рушныкы, вышивки, плетения, изделия из текстиля, роспись, живопись, батик и многое другое. Одни из самых необычных работ — роспись и вытынанка страусиных яиц.

Яна Петрова, фото автора