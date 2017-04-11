Житель Запорожья пытался помириться с возлюбленной при помощи …пистолета

Квалификацию деяния запорожца сейчас пытается дать следствие и эксперты, выясняя обстоятельства и мотивы его поступка.

По информации пресс-службы патрульной полиции Запорожья, вечером позвонила женщина и попросила помощи.

Она рассказала, что в ее дом на ул. Молочной заявился ее бывший сожитель, который имеет оружие. Когда патрульные приехали на место происшествия, дамочка пустила их в дом.

Не подозревавший такого поворота «гость» пытался сопротивляться, но на него надели наручники и он успокоился. Оружие изъято.