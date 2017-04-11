Запорожские ветераны АТО выходят на борьбу с браконьерами (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Общество ветеранов АТО Запорожья приобщается к патрулированию реки Днепр. Об этом написал на своей странице в социальной сети член правления организации депутат фракции УКРОП Запорожского горсовета Олег Коломоец,

«Начинаем «охоту» на браконьеров, которые беспощадно, в течение многих лет уничтожают фауну главной артерии Украины. Уже проведены переговоры с профильными чиновниками, департаментами, инспекциями и достигнуто взаимопонимание для совместной работы и наведения порядка в сфере рыбоохраны», — отметил депутат фракции УКРОП Запорожского горсовета Олег Коломоец.

Согласно приказу государственного агентства рыбного хозяйства Украины от 20 марта 2017 об установлении весеннее-летнего запрета на лов рыбы и раков на рыбохозяйственных водных объектах в зоне деятельности Запорожьерыбохраны в 2017 году, любительская рыбалка в водах Запорожья запрещена с 1 и 10 апреля 2017 года в связи с началом нереста рыбы.

По словам организаторов, в ближайшие дни начнутся рейды ветеранов АТО, приобщиться могут все желающие активисты.

«С ветеранами точно никто не договорится взятками и подкупами. Борьба будет принципиальной!»,- отмечает ветеран АТО, депутат-укроповец горсовета, Олег Коломоец.